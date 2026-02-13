FIAT lancia la nuova Topolino Corallo

FIAT rende ancora più vivace e distintiva la sua microcar elettrica simbolo di stile urbano. La Fiat Topolino, già emblema di mobilità sostenibile, compatta e spensierata, si rinnova con due novità di rilievo: l’inedita tinta Corallo, brillante e accattivante, e un quadro strumenti digitale completamente riprogettato, più ampio e facilmente leggibile. Con questo aggiornamento, Topolino rafforza la visione del marchio di rendere l’ambiente cittadino più sereno, accessibile e piacevole da vivere.

L’apertura degli ordini è fissata per venerdì 13 febbraio, alla vigilia di San Valentino: una scelta simbolica per introdurre un veicolo che celebra la micromobilità italiana attraverso un colore capace di conquistare al primo sguardo, unendo estetica essenziale, funzionalità e un tocco di allegria in ogni tragitto. In Italia la nuova Topolino Corallo è offerta a un prezzo promozionale di 7.650€ grazie al supporto e al finanziamento di Stellantis Financial Services Italia.

FIAT è sempre stata il marchio dei colori e la nuova tonalità Corallo celebra questa identità con una tonalità calda, ottimista e baciata dal sole, inconfondibilmente italiana. In linea con la strategia colore FIAT, il colore Corallo porta una nuova svolta emozionale alla tavolozza di Topolino. Una nuova espressione vibrante e gioiosa, progettata per rendere la città ancora più luminosa. Unendosi all’amato Verde Vita, il nuovo Corallo segna l’ampliamento della famiglia Topolino: 1 modello, ora 2 colori, ognuno con la sua personalità gioiosa.

Topolino diventa anche più intuitiva con il suo nuovissimo quadro strumenti digitale, che passa da 3,5” a 5,7” , con un’area del pannello completa di 8,3” . Il nuovo quadro strumenti digitale Topolino introduce una grafica semplificata, una leggibilità migliorata e un linguaggio visivo più leggero e intuitivo.

Nel 2025, la Fiat Topolino ha confermato il suo fascino inarrestabile assicurandosi la posizione di numero uno nel mercato europeo dei quadricicli, con un’impressionante quota di mercato del 20% . La sua leadership è naturale: ultracompatta, completamente elettrica, progettata per una guida facile, un parcheggio senza sforzo, bassi costi di gestione e un design che porta un sorriso su ogni strada.

Grazie alla sua lunghezza compatta di soli 2,53 metri e all’eccezionale maneggevolezza, Topolino si adatta perfettamente al ritmo della città. Con una velocità massima di 45 km/h e una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia, si adatta perfettamente alla vita quotidiana, con una semplice ricarica domestica e l’accesso gratuito alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e ai centri storici. All’interno, Topolino sorprende per le sue dimensioni: sedili sfalsati e ampie superfici vetrate creano un abitacolo luminoso e arioso che trasmette una sensazione di accoglienza, apertura e gioia.