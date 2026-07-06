Lancia Corse Spagna sfiora la vittoria: podio pesante al Rally delle Rías Baixa

La seconda trasferta in Galizia di Lancia Corse Spagna si chiude con un risultato che pesa. Al Rally delle Rías Baixas, una delle prove più amate e impegnative del calendario nazionale, la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ha conquistato il secondo posto assoluto, regalando al nuovo team ufficiale di Lancia Spain il terzo podio stagionale nel S-CER, il Campionato Spagnolo Super Rally.

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Lancia Corse Spagna chiude secondo al Rally delle Rías Baixas con la Ypsilon Rally2 HF Integrale e sale al terzo posto nel S-CER

Per Diego Ruiloba e Ángel Vela il fine settimana di Vigo aveva un sapore particolare. I due piloti asturiani avevano già vinto questa gara due anni fa, al debutto, sempre con il supporto di Stellantis Motorsport. Tornare sulle strade di Pontevedra significava quindi ritrovare sensazioni conosciute, ma anche affrontare una concorrenza agguerrita e temperature molto elevate.

Fin dalle prime battute, l’equipaggio di Lancia Corse Spagna ha mostrato di avere il passo necessario per giocarsi la vittoria. Il secondo miglior tempo nella prova di qualificazione ha confermato la competitività della vettura, mentre i successi ottenuti nelle ultime due speciali del venerdì hanno ridotto il distacco dalla vetta ad appena 2,6 secondi.

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La giornata di sabato si è trasformata in un duello serrato, con differenze minime e ogni passaggio capace di cambiare la classifica. La Ypsilon Rally2 HF Integrale, già protagonista sullo sterrato del Rally Ciudad de Utiel, ha dimostrato di trovarsi a proprio agio anche sull’asfalto galiziano. Ruiloba e Vela hanno conquistato un’altra vittoria nella sesta prova cronometrata, restando incollati ai leader e mantenendo aperta la lotta per il successo.

Il momento decisivo è arrivato nel finale. L’annullamento della decima prova speciale ha tolto all’equipaggio Lancia un’importante possibilità di recupero. Con margini così ridotti, ogni chilometro avrebbe potuto fare la differenza, ma la neutralizzazione ha congelato di fatto la situazione e lasciato poco spazio per ribaltare il risultato.

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Il secondo posto rappresenta comunque la migliore prestazione ottenuta finora da Lancia Corse Spagna su asfalto. A Vigo è arrivato anche il secondo posto nella prova bonus, un risultato che porta punti preziosi e permette a Ruiloba e Vela di salire al terzo posto nella classifica del S-CER a metà della loro prima stagione con il marchio.

Un piazzamento che conferma anche la crescita tecnica del progetto, sempre più competitivo dopo pochi mesi di attività. La vettura ha mostrato equilibrio, velocità e affidabilità su fondi diversi, offrendo alla squadra una base concreta sulla quale continuare a costruire.

«È stato un rally duro e molto intenso», ha raccontato Ruiloba. «Il caldo era incredibile e la competizione è stata serratissima fin dall’inizio. Siamo arrivati all’ultima prova con la possibilità di vincere e dispiace che la penultima sia stata neutralizzata. Dopo due secondi posti, un terzo e un quarto, dobbiamo continuare a lavorare per conquistare quella prima vittoria che il marchio e il team meritano».