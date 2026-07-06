Leapmotor B03X, ordini al via in Europa: il crossover elettrico, il prezzo

Leapmotor B03X si prepara ad arrivare nelle concessionarie europee. Gli ordini apriranno nei primi giorni di luglio, mentre il prezzo di partenza sarà di 24.900 euro.

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Leapmotor B03X debutta in Europa con ordini a luglio e prezzo da 24.900 euro, autonomia fino a 382 km e ricarica rapida in 16 minuti

È una cifra che la colloca in una zona molto sensibile del mercato. Non abbastanza bassa da farla passare per una semplice city car, ma sufficientemente contenuta da metterla in concorrenza con modelli tradizionali di dimensioni simili. Per Leapmotor, la B03X sarà uno dei tasselli più importanti della crescita in Europa.

Il marchio cinese la descrive come uno “Smart Urban Crossover”. Al di là della definizione commerciale, si tratta di un’auto pensata per affrontare la routine senza troppe complicazioni: il traffico del mattino, il tragitto verso il lavoro, i figli da accompagnare, la spesa e qualche viaggio nel fine settimana.

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Le dimensioni sembrano studiate proprio per questo. La carrozzeria misura 4,27 metri di lunghezza, 1,81 metri di larghezza e 1,63 metri di altezza. Il passo di 2,60 metri dovrebbe garantire una buona abitabilità, senza trasformare la B03X in un veicolo difficile da parcheggiare o poco adatto alle strade cittadine.

La posizione di guida rialzata richiama quella dei SUV, ma l’ingombro resta contenuto. Una combinazione ormai molto apprezzata dal pubblico europeo, soprattutto da chi desidera maggiore visibilità senza dover scegliere un modello troppo grande.

Dentro, la sensazione dovrebbe essere quella di uno spazio semplice e ben organizzato. I sedili possono essere configurati in base alle necessità, il piano di carico è piatto e non mancano vani portaoggetti per telefoni, bottiglie e piccoli oggetti. L’abitacolo segue uno stile essenziale, con una plancia moderna e pochi elementi superflui.

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La parte digitale è gestita dal sistema Leap OS 4.0, che raccoglie connettività, integrazione con lo smartphone e funzioni da remoto. Attraverso il telefono sarà possibile controllare alcune impostazioni dell’auto anche prima di salire a bordo, una comodità ormai sempre più richiesta su modelli di questo tipo.

La Leapmotor B03X sarà disponibile con due batterie LFP. La versione da 39,8 kWh dichiara fino a 292 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP. È la soluzione più indicata per chi si muove soprattutto in città, percorre tragitti regolari e può ricaricare a casa o sul posto di lavoro.

La batteria da 53 kWh porta invece l’autonomia fino a 382 chilometri. Un margine più adatto a chi utilizza l’auto anche fuori dai centri urbani o vuole farne la vettura principale della famiglia.

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Entrambe supportano la ricarica rapida a 2,5C. Secondo Leapmotor, collegandosi a una colonnina in corrente continua sarà possibile passare dal 30% all’80% in circa 16 minuti.

Il motore elettrico anteriore sviluppa 197 CV e 200 Nm di coppia. Leapmotor B03X accelera da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 160 km/h. Prestazioni più che sufficienti per un crossover nato per muoversi con agilità, non per inseguire record.

La gamma sarà composta dagli allestimenti LIFE e DESIGN, entrambi disponibili con le due batterie. Una scelta volutamente semplice, pensata per evitare configurazioni troppo complicate e lasciare al cliente una decisione più immediata tra prezzo, dotazione e autonomia.