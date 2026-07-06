La Dodge più rara del pianeta va all’asta: l’alettone americano che ha fatto storia

Nel 1968 la Dodge portò in NASCAR la Charger R/T e scoprì quasi subito di avere un problema: Ford era più veloce. La risposta fu la Charger 500, più pulita aerodinamicamente, con il lunotto allineato al tetto e la griglia anteriore della Coronet ’68 al posto di quel frontale troppo vistoso. Ma nemmeno quella bastava. Così la Dodge tirò fuori la Charger Daytona, e da quel momento la musica cambiò.

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La Daytona arrivò nel 1969 con un muso appuntito lungo 45 centimetri e un alettone posteriore che si ergeva a 58 centimetri dalla carrozzeria. Sul circuito di prova Chrysler superò i 320 km/h, cifra che convinse la Dodge a metterla in produzione per rispettare i requisiti di omologazione NASCAR. Per poter correre con quell’auto, doveva essere possibile venderla al pubblico.

Di serie arrivava il motore V8 Magnum da 440 pollici cubi, un 7,2 litri, quattro carburatori, 375 cavalli, abbinabile al cambio automatico TorqueFlite a tre rapporti o al manuale a quattro marce. Chi voleva di più poteva optare per l’Hemi V8 da 426 pollici cubi, 7,0 litri, 425 cavalli.

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Delle 503 unità consegnate alle concessionarie americane, 433 montavano il 440 e 70 l’Hemi. Di questi 70, solo 22 abbinavano il motore Hemi al cambio manuale a quattro marce. La combinazione più rara in assoluto.

L’esemplare in questione è uno di quei 22. Ed è nero, colore già di per sé rarissimo su questo modello, con soltanto tre Daytona Hemi prodotte in questa tinta a quanto risulta. Questa in particolare aggiunge la striscia bianca sul parafango, gli interni bianchi e cerchi in acciaio in tinta carrozzeria con coprimozzi a diametro ridotto. Un insieme che la rende, nei fatti, unica.

Le condizioni sono eccellenti, dentro e fuori. Il vano motore è curato come il primo giorno. Il restauro risale ad almeno al 2016, e l’auto è completa di adesivo originale del finestrino, libretto di garanzia e foglio di produzione.

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La Daytona è stata inserita tra i lotti dell’asta Mecum di Monterey 2026, in programma dal 13 al 15 agosto. Stimare un prezzo è esercizio rischioso. Le Hemi Daytona quotano normalmente oltre 500.000 dollari, con punte oltre i 700.000 per gli esemplari più particolari. Nel 2024 una Daytona verde ha stabilito il record assoluto a 3 milioni di dollari, dopo essere passata di mano per 1,32 milioni nel 2022. Un esemplare color rame aveva raggiunto 1,43 milioni nel 2023. Questo specifico esemplare nero potrebbe non superare il milione, ma i 700.000 dollari sembrano un prezzo di partenza.