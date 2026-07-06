Alfa Romeo Stelvio, doppia offerta fino al 31 luglio: diesel o Quadrifoglio prezzi interessanti

L’Alfa Romeo Stelvio torna sotto i riflettori con due promozioni che mettono in mostra le sue anime più lontane tra loro. Da una parte c’è la Sprint con motore diesel da 210 CV, pensata per chi percorre molti chilometri e cerca comfort, spazio e carattere. Dall’altra c’è la Quadrifoglio da 520 CV, il volto più aggressivo del SUV del Biscione, capace di unire prestazioni da sportiva e praticità quotidiana. Le due offerte resteranno valide fino al 31 luglio 2026 presso i concessionari aderenti.

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Due promozioni su Alfa Romeo Stelvio fino al 31 luglio: diesel Sprint più accessibile o Quadrifoglio da 520 CV, con prezzi scontati

Per Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel Sprint, il prezzo di listino di 62.850 euro scende a 52.139 euro. La formula finanziaria richiede un anticipo di 11.767 euro, seguito da 47 rate mensili da 449 euro. Al termine resta una rata finale di 25.609,90 euro, pari al Valore Garantito Futuro dell’auto.

Il TAN fisso è del 4,75%, mentre il TAEG è del 5,7%. L’importo totale da restituire attraverso il finanziamento ammonta a 46.813,48 euro, senza considerare l’anticipo iniziale. Nella cifra rientrano gli interessi, le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva e i costi mensili di incasso. L’offerta comprende anche il servizio Identicar per 12 mesi.

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La Sprint propone una dotazione adatta a chi usa la Stelvio tutti i giorni e non vuole rinunciare a qualche contenuto di livello superiore. Sono presenti la guida assistita di livello 2, i fari Full LED Matrix adattivi e il portellone elettrico. Elementi che tornano utili sia nel traffico sia durante i viaggi più lunghi.

Il contratto prevede una percorrenza massima di 80.000 chilometri. Il costo aggiuntivo di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente viene applicato soltanto nel caso in cui, alla scadenza, il cliente decida di restituire o sostituire la vettura.

Chi cerca prestazioni ben più elevate può invece guardare ad Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Il suo 2.9 V6 benzina sviluppa 520 CV e porta il SUV in un territorio decisamente più sportivo. Il prezzo passa da 111.500 a 97.870 euro, con un risparmio importante rispetto al listino.

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La proposta prevede un anticipo di 15.881 euro, 35 rate mensili da 799 euro e una rata finale residua di 65.420 euro. Il TAN resta fissato al 4,75%, mentre il TAEG è del 5,38%. L’importo complessivo dovuto tramite finanziamento raggiunge 93.591,70 euro, oltre all’anticipo.

Nel prezzo promozionale sono inclusi anche la manutenzione ordinaria e straordinaria e la garanzia estesa Complete Care Plus. Una presenza non secondaria su un modello di questa potenza e di questo valore.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio si presenta con cerchi bruniti da 19 pollici, sedili sportivi in pelle nera riscaldati e regolabili elettricamente, inserti in carbonio e un impianto audio con 14 altoparlanti, subwoofer e 470 watt di potenza.

Per questa versione il limite previsto è di 30.000 chilometri. Anche in questo caso, l’eventuale sovrapprezzo di 0,10 euro al chilometro viene calcolato soltanto in caso di restituzione o sostituzione dell’auto alla fine del contratto. Le offerte sono riservate ai clienti privati, non sono cumulabili con altre promozioni e restano soggette all’approvazione di Stellantis Financial Services Italia.