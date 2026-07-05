Il Museo Storico della Guardia di Finanza entra nella rete di ASI Musei

Si allarga la rete degli ASI Musei, fonte di richiamo per migliaia di appassionati. Il più recente ingresso nella famiglia è quello del Museo Storico della Guardia di Finanza di Roma, che aggiunge prestigio alla serie.

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La collana culturale, selezionata da un’apposita commissione dell’Automotoclub Storico Italiano, raccoglie oltre 300 punti di interesse dislocati nel territorio nazionale, toccando le diverse regioni. Si tratta di collezioni e spazi espositivi, privati o pubblici, che rendono omaggio all’universo della mobilità su ruote.

Con l’aggiunta del Museo Storico della Guardia di Finanza, la rete si impreziosisce ulteriormente. Questa struttura fu inaugurata ufficialmente nel 1937, all’interno della caserma “Piave” di Roma. Nel 1960 migrò in quella che è ancora oggi la sua sede, in piazza Armellini (quartiere Nomentano).

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La scelta del trasloco, in uno spazio comunque adiacente, fu dettata dalla necessità di avere una maggiore superficie espositiva a disposizione, per accogliere una raccolta cresciuta nel tempo e orientata a diventare sempre più grande.

Il nuovo gioiello degli ASI Musei raccoglie documenti, uniformi e cimeli legati alle attività svolte in Italia dal Corpo della Guardia di Finanza, a partire dalle sue origini. Nel 2015, con una Fiat 600, è partita l’esposizione di alcuni mezzi appartenuti al Corpo. La line-up si attesta sulle quaranta unità, a due e quattro ruote.

Questa collezione rende omaggio ai veicoli più significativi che hanno accompagnato le Fiamme Gialle dalla nascita del Servizio Motorizzazione della Regia Guardia di Finanza nel 1935, sino ai giorni nostri. Alcuni dei suoi mezzi, qualche mese fa, sono stati esposti in una mostra tematica anche al MAUTO di Torino, eccellenza assoluta nel comparto. Nel Museo Storico del Corpo esistono anche una ricca biblioteca e una fototeca/videoteca molto corposa, per gli amanti della ricerca e della conoscenza.

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CONTATTI UTILI

Museo Storico della Guardia di Finanza

Piazza Mariano Armellini n. 20, Roma

Telefono: 06.44222850

Email: museostorico@gdf.it

WEB: https://www.gdf.gov.it/it/museo-storico-della-guardia-di-finanza

Ingresso gratuito

Fonte | ASI Automotoclub Storico Italiano