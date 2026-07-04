Alfa Romeo Tonale, a luglio 2026 offerta da urlo: 7.000 euro di vantaggi e interessi zero

Alfa Romeo Tonale torna al centro dell’attenzione con una promozione pensata per chi sta valutando l’acquisto di un SUV ibrido senza affrontare interessi o una pesante maxirata finale. Fino al 31 luglio 2026, la versione ibrida da 175 CV viene proposta con 7.000 euro di vantaggi, a condizione di aderire al finanziamento e scegliere una delle vetture disponibili in pronta consegna.

Advertisement

Alfa Romeo Tonale è in promozione fino al 31 luglio 2026 con 7.000 euro di vantaggi, TAN 0% e 48 rate da 399 euro senza maxirata finale

La formula prevede un anticipo di 17.231 euro, seguito da 48 rate mensili da 399 euro. Il TAN fisso è pari allo 0%, mentre il TAEG si attesta al 2,49%. Alla fine del piano non resta alcuna rata residua: niente pagamento conclusivo e nessun importo da rifinanziare. Un’impostazione piuttosto diversa dalle offerte con valore futuro garantito, dove una parte consistente del prezzo viene rimandata all’ultimo appuntamento.

Come sempre, prima della firma è utile leggere con attenzione tutte le condizioni economiche, comprese le spese accessorie indicate nel contratto, perché il costo complessivo non coincide soltanto con la somma delle rate.

Advertisement

La promozione prova così a rendere più accessibile l’Alfa Romeo Tonale, modello che ha portato il Biscione nel competitivo segmento dei SUV compatti. I 175 CV del sistema ibrido puntano a unire prestazioni, consumi più contenuti e una guida adatta tanto agli spostamenti quotidiani quanto ai viaggi. Il design resta uno dei suoi elementi più riconoscibili, con il tradizionale scudetto Alfa Romeo al centro del frontale e linee sportive che evitano l’aspetto massiccio di molti concorrenti.

L’offerta arriva inoltre in una fase particolare della storia del modello. Secondo le informazioni emerse sul futuro industriale del marchio, la produzione dell’attuale Tonale nello stabilimento di Pomigliano d’Arco dovrebbe terminare nel novembre 2027. L’erede è prevista dal 2028 a Melfi e nascerà sulla piattaforma STLA Medium.

Advertisement

Il nuovo SUV dovrebbe avere dimensioni maggiori rispetto alla Tonale attuale, segnando un cambiamento anche nel posizionamento. Non è stato ancora chiarito, però, se conserverà il nome Tonale oppure se Alfa Romeo sceglierà una denominazione completamente nuova.