Nuova Ferrari 12Cilindri Manuale: il ritorno del piacere fisico

Con la Ferrari 12Cilindri Manuale la casa di Maranello ha calato un asso, in grado di toccare le corde emotive degli appassionati. Questa gran turismo riporta il romanticismo della leva del cambio che scorre sulla griglia cromata, come ai vecchi tempi, ma con segnali digitali.

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La nuova “rossa” è già entrata nel cuore di tutti, nonostante la sua presentazione sia avvenuta solo poche ore fa. Stiamo parlando di un’auto speciale, in serie limitata di soli 1.499 esemplari. Un numero scelto non a caso, essendo un omaggio alla cilindrata del leggendario primo V12 del 1947, destinato ad animare le danze della 125 S.

La Ferrari 12Cilindri Manuale non è una semplice operazione nostalgica. Siamo infatti al cospetto di una rivoluzione ingegneristica che rimette il pilota, la sua gestualità e il suo piede sinistro esattamente nel posto dove erano una volta, ma con soluzioni di straordinaria modernità tecnologica.

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Non cambia il cuore pulsante del modello, che resta il monumentale V12 aspirato da 6.5 litri, capace di erogare 830 cavalli di potenza e di urlare fino a 9.500 giri al minuto, con performance d’eccellenza. Basti dire che lo scatto da 0 a 100 km/h viene liquidato in soli 2.9 secondi, mentre la punta velocistica (in modalità automatica) resta a quota 340 km/h. Il dato scende a 315 km/h in modalità manuale.

Foto Ferrari

Sulla Ferrari 12Cilindri Manuale la vera magia non si annida nei numeri grezzi della scheda tecnica: sta nel modo in cui la sua potenza viene gestita. Il segreto è in una sigla: “By-Wire“. Un sistema molto innovativo e raffinato, introdotto dalla casa di Maranello sul nuovo modello, per coniugare il passato al futuro.

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Parliamo di un gioiello tecnologico concepito interamente in-house che riesce a fondere due mondi apparentemente inconciliabili: l’esperienza analogica e fisica del cambio manuale e l’efficienza fulminea della trasmissione DCT a doppia frizione a 8 rapporti.

Qui torna la classica leva che scorre sul cancelletto metallico. Un sistema di cinematismi interni ricrea artificialmente i tipici scatti, contrasti e variazioni di carico meccanico dei cambi tradizionali durante l’innesto. Sulla nuova pedaliera a tre elementi, il pedale della frizione non è collegato a un cavo o a un’idraulica tradizionale, ma a un sensore angolare di precisione.

Un meccanismo passivo con molle e camme restituisce sotto il piede la classica curva di resistenza delle frizioni meccaniche. Il sistema della Ferrari 12Cilindri Manuale non perdona le disattenzioni. Se il pilota non coordina perfettamente il movimento del piede con quello della mano, la cambiata si rifiuta di entrare o si traduce in uno strappo o in uno stallo del motore.

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C’è persino la possibilità di eseguire la doppietta in punta-tacco, di taglio old-school. Così si ha la piena autenticità dell’esperienza, nonostante l’assenza di connessioni meccaniche con la frizione. Se invece si cerca il comfort, basta un comando per passare alla modalità totalmente automatica.

Il look della Ferrari 12Cilindri Manuale si giova di alcuni affinamenti diversificanti, curati dal centro stile interno, condotto da Flavio Manzoni. Ogni esemplare di questa serie speciale attinge al programma Tailor Made. L’abitacolo è un trionfo di ergonomia orientata al pilota, che si giova inoltre della magia del pomello in alluminio serigrafato e retroilluminato.

I sedili presentano una specchiatura specifica a sei cannettature verticali, chiaro richiamo visivo ai sei rapporti del cambio. Inclusa nel pacchetto, la garanzia del programma Genuine Maintenance che copre la manutenzione ordinaria per i primi 7 anni. La nuova Ferrari 12Cilindri Manuale è una scultura meccanica da collezione, pensata per chi vuole ancora sentire il sapore del controllo totale.

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Scheda tecnica Ferrari 12Cilindri Manuale

Foto Ferrari

MOTOPROPULSORE

Tipo V12 – 65° – Carter Secco

Cilindrata totale 6496 cm3

Alesaggio e corsa 94 mm x 78 mm

Potenza massima* 830 cv a 9250 giri/min.

Coppia massima 678 Nm a 7250 giri/min.

Regime massimo 9500 giri/min.

Rapporto di compressione 13,5:1

Potenza specifica 128 cv/l

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza 4733 mm

Larghezza 2176 mm

Altezza 1292 mm

Passo 2700 mm

Carreggiata anteriore 1686 mm

Carreggiata posteriore 1645 mm

Peso a secco** 1565 kg

Rapporto peso a secco/potenza 1,88 kg/cv

Distribuzione dei pesi 48,4% ant. / 51,6% post.

Capacità serbatoio 92 litri

Capacità baule 270 litri

PNEUMATICI E CERCHI

Anteriore 275/35 R21 J10.0

Posteriore 315/35 R21 J11.5

FRENI

Anteriore 398 x 223 x 38 mm

Posteriore 360 x 233 x 32 mm

TRASMISSIONE E CAMBIO

Cambio F1 a doppia frizione e 8 rapporti con pedale frizione e comando Manuale by-wire

CONTROLLI ELETTRONICI

SSC 8.0: TC, eDiff, SCM, PCV 3.0, FDE 2.0, EPS, ABS-Evo in tutte le posizioni del Manettino, sensore 6D

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ABS/EBD prestazionale

PRESTAZIONI

Velocità massima > 340 km/h

0-100 km/h 2,9 s

0-200 km/h <7,9 s

100-0 km/h 31,4 m

200-0 km/h 122,0 m

CONSUMO DI CARBURANTE***

15,5 l/100km

EMISSIONI CO2***

353 g/km

* Con benzina a 98 ottani, compresi 5 cv di sovra-alimentazione dinamica

** Allestimento con contenuti opzionali

*** Ciclo WLTC – Combined

Fonte | Ferrari