Peugeot in crescita a giugno 2026 sul mercato italiano

Il mese di giugno 2026 si è chiuso con dati commerciali positivi per Peugeot sul mercato italiano. L’interesse dei clienti del Belpaese è in crescita per il marchio del “leone”, che il mese scorso ha segnato un +0,8 rispetto allo stesso periodo del 2025.

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La quota di penetrazione si è attestata, nei 30 giorni presi a riferimento, al 5,3%. Questo dato pone il costruttore francese in quinta posizione assoluta fra i marchi automobilistici commercializzati in Italia, contro l’ottava messa a segno nel mese di giugno dello scorso anno. Una prova di quanto il “leone” continui a ricevere l’apprezzamento dei clienti della nostra nazione, cui è storicamente legato.

A trainare la crescita di giugno ci ha pensato il SUV fastback Peugeot 3008, primo nel segmento C SUV con l’8,1% di quota. La scalata, rispetto alla lettura precedente, è stata di tre posizioni. Un trend positivo per il modello, che si aggiudica anche il titolo di automobile più venduta in assoluto nel canale delle flotte sull’intero mercato italiano.

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Di ottimo rilievo la performance messa a segno dalla Peugeot 208, che si è collocata al terzo posto nel segmento B berline, in crescita rispetto alla quarta piazza di giugno 2025. Una prova della sintonia del pubblico con questa vettura, sempre molto apprezzata alle nostre latitudini.

Foto Stellantis

L’outlook, ossia la prospettiva, è di segno positivo, quindi, per Peugeot sulla piazza del Belpaese. A renderla tale ci pensano il rafforzamento della gamma e l’offerta completa di motorizzazioni ibride, plug-in ed elettriche. Questo ventaglio allarga le possibilità di scelta dei clienti, aderendo meglio ai gusti e alle esigenze di ciascuno di essi.

In ambito propulsivo, la forza del “leone” si esprime al meglio con il SUV Peugeot 3008, disponibile nelle versioni ibride, plug-in ed elettriche, quest’ultima offerta anche nella variante Long Range con 700 km di autonomia, nel ciclo WLTP.

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Fonte | Stellantis