Fiat Strada da record: 900.000 unità prodotte in sei anni

Fiat Strada ha raggiunto quota 900.000 esemplari prodotti in Brasile in appena sei anni. È un traguardo importante, ma soprattutto è la conferma di quanto questo pickup sia diventato familiare per il pubblico sudamericano.

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Fiat Strada taglia il traguardo di 900.000 unità in Brasile: ecco come è diventata il pickup più venduto

La sua storia parte nel 1998. Da allora Fiat Strada è cambiata molto, senza perdere però quella concretezza che l’ha resa popolare. In Brasile è il veicolo più acquistato in assoluto da cinque anni consecutivi. Nel 2025 ha chiuso l’anno con 156.786 immatricolazioni, conquistando il primo posto anche in Sud America. Nei primi cinque mesi del 2026 ne sono state vendute più di 80.000 soltanto sul mercato brasiliano.

Fiat Strada piace perché riesce a essere utile in situazioni molto diverse. C’è chi la usa ogni giorno per lavoro, caricando attrezzi, materiali o merce. C’è chi, invece, la sceglie come auto principale, per muoversi in città, accompagnare la famiglia o affrontare un viaggio nel fine settimana.

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Nel corso degli anni Fiat ha cercato di seguire proprio questa evoluzione. Fiat Strada è rimasta un mezzo pratico, ma è diventata anche più comoda e versatile. Nel 1999 arrivò la cabina estesa. Nel 2009 fu la volta della doppia cabina, mentre nel 2013 debuttò la terza porta, una soluzione pensata per facilitare l’accesso alla parte posteriore dell’abitacolo.

Un nuovo salto di qualità si è registrato nel 2020 con la nuova generazione. Le quattro porte e i cinque posti hanno reso il modello più adatto anche all’uso familiare. Allo stesso tempo sono comparsi il controllo elettronico della stabilità, il sistema multimediale e la connettività, dotazioni ormai richieste anche su un veicolo nato per il lavoro.

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Nel 2021 Fiat Strada è diventata il primo pickup della sua categoria disponibile con cambio automatico CVT. Due anni più tardi è arrivato il motore turbo T200 Flex, capace di sviluppare fino a 130 CV e 200 Nm di coppia.

Oggi la gamma brasiliana comprende quattro versioni. Le configurazioni Cabine Plus possono trasportare fino a 720 chilogrammi e offrono un cassone da 1.354 litri. Le versioni a doppia cabina arrivano invece a 650 chilogrammi e 844 litri. In entrambi i casi, la capacità di traino dichiarata è di 400 chilogrammi.

Il cassone dispone di dieci ganci per fissare il carico. Un dettaglio semplice, ma importante per chi usa Fiat Strada ogni giorno. Negli ultimi cinque anni il modello ha raccolto più di 40 premi e continua a essere venduto, oltre che in Brasile, anche in Argentina, Uruguay e Paraguay.