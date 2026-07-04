Fiat 600 Hybrid e benzina Turbo 100: prezzi e rate delle nuove promozioni di luglio 2026

Fiat 600 Hybrid torna protagonista delle promozioni estive con un prezzo di partenza fissato a 19.950 euro, oltre agli oneri finanziari. L’iniziativa è riservata a chi sceglie il finanziamento e consegna un veicolo da rottamare, con immatricolazione da completare entro il 29 luglio 2026.

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Fiat 600 Hybrid e Turbo 100 in promozione: scopri prezzi, anticipo, rate mensili e condizioni di finanziamento con rottamazione fino a fine luglio

La formula prevede un anticipo di 4.444 euro e 35 rate mensili da 199 euro. Il TAN fisso è pari all’8,99%, mentre il TAEG arriva all’11,82%. Al termine del piano è prevista una rata finale di 13.543 euro. Prima di sottoscrivere il contratto è quindi utile considerare l’intero impegno economico, comprese le spese finanziarie e l’importo residuo.

Accanto alla Fiat 600 Hybrid debutta anche una proposta dedicata alla nuova Fiat 600 benzina Turbo 100, disponibile da 18.950 euro oltre agli oneri finanziari. In questo caso l’anticipo richiesto è di 5.727 euro, seguito da 35 rate da 149 euro al mese.

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Il TAN fisso resta all’8,99%, mentre il TAEG sale al 12,13%. La rata finale ammonta a 12.562 euro. Anche questa promozione è legata al finanziamento e alla rottamazione, con validità fino al 31 luglio 2026.

Fiat prova così a intercettare esigenze differenti. La versione benzina punta su un prezzo iniziale più basso e su una rata mensile contenuta, mentre la Fiat 600 Hybrid si rivolge a chi cerca una soluzione elettrificata senza passare a un modello completamente a batteria.

La gamma di Fiat 600 comprende infatti anche la variante elettrica, offrendo tre alternative di alimentazione all’interno dello stesso modello. Una scelta che permette di valutare la vettura in base alle percorrenze quotidiane, alla disponibilità di punti di ricarica e alle proprie abitudini di guida.

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Le due offerte hanno condizioni e scadenze leggermente diverse. Per questo, oltre al prezzo pubblicizzato, è importante verificare in concessionaria i requisiti della rottamazione, la disponibilità delle vetture e tutte le voci incluse nel costo complessivo del finanziamento.