MAUTO: mostra temporanea di veicoli della Guardia di Finanza, con Targa Oro

Al MAUTO (Museo Nazionale dell’Automobile di Torino) è stata inaugurata un’esposizione temporanea dedicata alla storia motoristica della Guardia di Finanza. Alcuni veicoli storici delle “fiamme gialle” saranno proposti alla visione del pubblico fino al 31 marzo 2026. Negli scorsi giorni si è svolta l’inaugurazione di questa mostra a tempo, con la consegna ai quattro mezzi in vetrina dei Certificati di Identità e della Targhe Oro dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano).

Questo atto ha segnato il momento centrale del vernissage. Ricordiamo che la Targa Oro rappresenta il massimo riconoscimento per un veicolo storico. Questa placca (e la relativa documentazione) attesta l’originalità, l’autenticità e lo stato di perfetta conservazione. Il sigillo aureo dell’ASI regala a chi ama i mezzi ruotati vintage quasi le stesse emozioni di un Premio Oscar.

Foto ASI

La mostra temporanea sulle auto e moto della Guardia di Finanza al MAUTO è il frutto della collaborazione fra i vertici della nota istituzione culturale torinese e del museo storico della “fiamme gialle”. I mezzi a quattro ruote sono rappresentati da un paio di modelli. Uno è la Fiat 508 camioncino del 1935: fra i primi veicoli acquistati dal corpo, all’epoca sotto il nome di Regia Guardia di Finanza, come si evince dalle tre lettere iniziali presenti sulla targa (RGF). L’altro modello è l’Alfa Romeo 2000L del 1981, prima auto dotata di scritte catarifrangenti “Guardia di Finanza” e lampeggianti blu.

Poi ci sono i mezzi a due ruote, come la Gilera B 300 Extra del 1962, “motociclo veloce da inseguimento” impiegato nel contrasto al contrabbando, e la Moto Guzzi V7 del 1972, destinata prevalentemente ai finanzieri incaricati della sicurezza delle sedi e dei portavalori della Banca d’Italia.

Di alto livello i rappresentanti delle “fiamme gialle” intervenuti all’inaugurazione della mostra temporanea al MAUTO di Torino. Si è registrata, infatti, la presenza del Generale Giovanni Avitabile, Comandante Regionale Piemonte – Valle d’Aosta della Guardia di Finanza; del Generale Flavio Zanini, Presidente del Museo Storico del Corpo; del Tenente Colonnello Giuseppe Furno, Direttore dello stesso museo. A rappresentare l’ASI (Automotoclub Storico Italiano) ci ha pensato il Presidente Alberto Scuro. Presente all’atto iniziale della mostra anche Lorenza Bravetta, Direttrice del MAUTO, che ha fatto gli onori di casa.

Foto ASI

