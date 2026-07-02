Ram 1500 TRX SRT 2027, il mostro da 777 CV lascia la fabbrica e punta dritto alla strada

Il Ram 1500 TRX SRT 2027 ha lasciato la catena di montaggio ed è pronto a incontrare la strada. I primi esemplari stanno uscendo dallo stabilimento di Sterling Heights, in Michigan.

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I primi esemplari del nuovo Ram 1500 TRX da 777 CV escono dalla fabbrica di Sterling Heights

Il momento ha un valore simbolico, ma per Ram conta soprattutto ciò che c’è dietro. Il ritorno del TRX non è stato trattato come una semplice riedizione di un modello già famoso. L’obiettivo era riprendere un pick-up che aveva già alzato moltissimo l’asticella e renderlo ancora più potente, più estremo e più riconoscibile.Tim Kuniskis, CEO di Ram, ha spiegato che riportare in vita il TRX originale non sarebbe bastato ma si è cercato di elevare ulteriormente le prestazioni del veicolo.

Presentato appena sei mesi fa, il Ram 1500 TRX SRT 2027 è il primo fuoristrada nato dalla nuova divisione SRT Performance. È anche il primo modello Ram a riportare la sigla SRT dopo vent’anni. Per gli appassionati americani, quelle tre lettere significano motori potenti, rumore, carattere e una certa voglia di esagerare.

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Sotto il cofano del nuovo Ram 1500 TRX SRT 2027 ci sono 777 cavalli e 680 lb-ft di coppia. Sono numeri che fanno impressione persino nel mondo dei pick-up statunitensi. Il nuovo TRX diventa così il modello a benzina da mezza tonnellata omologato per la strada più potente mai prodotto in serie.

La sua forza, però, non si misura soltanto in accelerazione. Questo è un mezzo pensato per continuare ad andare quando l’asfalto finisce. Sabbia, sterrato, fango e salite difficili fanno parte del suo terreno naturale. Allo stesso tempo, la potenza disponibile permette prestazioni che fino a qualche anno fa sarebbero sembrate improbabili per un veicolo di queste dimensioni.

La nascita del nuovo TRX si sente anche dentro lo stabilimento. Chuck Padden, vicepresidente e direttore dell’impianto di Sterling Heights, ha raccontato l’orgoglio degli operai rappresentati dal sindacato UAW. Sulle linee si respirava un entusiasmo diverso, quello che accompagna un modello percepito fin dall’inizio come qualcosa di speciale.

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Per molti lavoratori non si tratta soltanto di assemblare un altro pick-up. È il primo prodotto fuoristrada SRT realizzato dopo il rilancio della divisione e porta con sé una responsabilità particolare: costruire il Ram più estremo mai uscito da quella fabbrica.

Lo stabilimento di Sterling Heights produce il Ram 1500 dal 2018. Prima era dedicato alle automobili, poi è stato completamente trasformato per ospitare la produzione dei pick-up. Da allora, dalle sue linee sono usciti più di due milioni di Ram 1500.

Dal 2016 l’azienda ha investito oltre 1,7 miliardi di dollari nel sito del Michigan. Nuovi impianti, macchinari aggiornati e processi produttivi più moderni hanno cambiato il volto della fabbrica. Oggi, in quelle stesse linee, prende forma un pick-up da 777 cavalli costruito da migliaia di persone che vedono il proprio lavoro partire ogni giorno verso concessionarie, garage e strade americane.