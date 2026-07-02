FIAT domina il mercato italiano: Pandina, Grande Panda e Ducato protagoniste di un semestre da record

FIAT e Fiat Professional arrivano a metà anno davanti a tutti nel mercato auto in Italia. Nei primi sei mesi hanno immatricolato insieme 130.569 veicoli, conquistando il 12,6% del mercato italiano. Rispetto allo stesso periodo del 2025, la quota è cresciuta di 1,2 punti percentuali.

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FIAT guida il mercato italiano con Pandina, Grande Panda e Ducato: numeri record

FIAT e Fiat Professional hanno chiuso il mese con 18.288 immatricolazioni e una quota dell’11,2%, restando al primo posto sia tra le automobili sia tra i mezzi commerciali. Nel solo mercato delle vetture, FIAT ha registrato 106.851 immatricolazioni da gennaio a giugno. La quota è salita all’11,4%, 1,8 punti in più rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. In un settore in cui continuano ad arrivare nuovi marchi, nuovi modelli e tecnologie diverse, gli automobilisti italiani sembrano dunque continuare a scegliere prodotti conosciuti, semplici da usare e vicini alle proprie necessità.

La più scelta di tutte è Pandina Hybrid. Prodotta a Pomigliano d’Arco, ha raggiunto 62.912 immatricolazioni nel semestre. È nettamente l’auto più venduta in Italia e da sola rappresenta il 6,7% dell’intero mercato.

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Il motivo del suo successo si ritrova nella vita di tutti i giorni. Pandina è piccola abbastanza da muoversi senza difficoltà nelle strade strette e da infilarsi nei parcheggi cittadini, ma resta pratica per la spesa, per accompagnare i figli o per andare al lavoro. La motorizzazione ibrida aiuta a ridurre i consumi senza obbligare chi guida a modificare radicalmente le proprie abitudini.

Accanto a lei continua a esserci la 500 Hybrid, che nei primi sei mesi ha raggiunto 8.619 immatricolazioni. Insieme, Pandina e 500 occupano il 54,2% del segmento A. Significa che più di una citycar su due immatricolate in Italia porta il marchio FIAT.

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Sono due automobili diverse, ma condividono la stessa idea di mobilità: dimensioni compatte, stile immediatamente riconoscibile e facilità d’uso. Entrambe vengono inoltre prodotte in Italia, un dettaglio che lega i risultati di vendita anche al lavoro degli stabilimenti e delle persone che ogni giorno partecipano alla loro produzione.

Nel frattempo, Grande Panda si sta facendo spazio sulle strade. Nel semestre ha totalizzato 23.013 immatricolazioni, diventando la terza auto più venduta in Italia e la prima tra le berline del segmento B. È più grande e spaziosa rispetto alla Pandina, ma prova a conservare lo stesso spirito concreto: offrire ciò che serve davvero, senza complicazioni inutili.

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Per chi si muove quasi esclusivamente in città c’è invece Topolino. Il piccolo quadriciclo elettrico ha conquistato il 41,5% del mercato dei quadricicli leggeri a batteria. Non è pensato per lunghi viaggi o grandi carichi, ma per percorrere pochi chilometri, raggiungere il lavoro, andare a scuola o attraversare quartieri nei quali usare un’auto tradizionale può diventare scomodo.

La leadership di Fiat Professional racconta un’altra parte dell’Italia, quella che si alza presto, carica gli attrezzi e passa buona parte della giornata sulla strada. Nei primi sei mesi il marchio ha immatricolato 23.718 veicoli commerciali, raggiungendo una quota del 24,8%.

Il protagonista è Ducato, prodotto nello stabilimento di Atessa e ancora una volta furgone più venduto in Italia. Lo utilizzano corrieri, imprese, artigiani e commercianti per trasportare pacchi, mobili, materiali e strumenti di lavoro.

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Doblò è il modello più venduto tra i Compact Van, mentre Panda Van guida la categoria dei mezzi derivati dalle automobili. Veicoli che raramente finiscono sotto i riflettori, ma che ogni mattina tornano sulle strade, davanti ai cantieri, nei mercati, nei centri storici e nelle zone industriali.