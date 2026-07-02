Jeep Avenger: primo semestre da record in Italia per il SUV che traina il brand verso il successo

Jeep continua a ritagliarsi uno spazio di primo piano nel mercato automobilistico italiano. I dati elaborati da Dataforce per giugno 2026 raccontano di un marchio stabilmente nella top ten delle passenger car, con una quota del 3,77%. A sostenere il risultato è soprattutto Avenger, ormai diventata uno dei modelli simbolo della crescita del brand nel nostro Paese.

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Jeep Avenger guida le vendite in Italia con un semestre da record: quote in crescita, 280.000 ordini e una gamma elettrificata sempre più ampia

Disegnata a Torino e recentemente aggiornata, Jeep Avenger si conferma il SUV più venduto d’Italia. A giugno ha raggiunto una quota vicina al 3,5% nel comparto SUV, mentre nel periodo gennaio-giugno è salita al 5,2%. Nel segmento B-SUV il vantaggio è ancora più evidente: considerando tutte le motorizzazioni, Avenger ha conquistato il 10,6% del mercato nel primo semestre.

Il modello occupa inoltre il secondo posto assoluto tra tutte le auto vendute in Italia nei primi sei mesi del 2026, con una quota del 2,68%. Un risultato che non nasce da una sola versione, ma da una gamma costruita per adattarsi a esigenze molto diverse. Avenger è disponibile elettrica, e-Hybrid con sistema a 48 volt e cambio automatico, a benzina con trasmissione manuale e nella versione 4xe a trazione integrale elettrificata.

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Questa varietà ha permesso a Jeep di allargare il pubblico senza perdere la propria identità. Avenger mantiene infatti l’aspetto compatto adatto alla città, ma porta nel segmento caratteristiche legate al mondo off-road, tradizionalmente associate al marchio americano. Stile, tecnologia e praticità hanno spinto il modello fino a 280.000 ordini complessivi, il 60% dei quali riguarda versioni elettrificate.

Anche il profilo dei clienti sta cambiando. La quota di acquirenti donne è superiore del 35% rispetto alla media Jeep, così come quella degli under 40. Un segnale che mostra come Avenger sia riuscita a parlare a un pubblico più ampio rispetto a quello tradizionale del marchio.

Intanto Jeep prepara una nuova fase con Compass, costruita in Italia sulla piattaforma STLA Medium. Il SUV di segmento C offrirà motorizzazioni ibride, plug-in hybrid ed elettriche, con potenze fino a 375 CV, trazione integrale e autonomie che possono superare i 600 chilometri.

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La versione elettrica 4xe utilizza due motori, uno per asse, e una batteria da 96,1 kWh. La ricarica dal 20% all’80% richiede 27 minuti. Restano centrali anche le capacità fuoristrada, grazie a un’altezza da terra superiore a 200 millimetri, al sistema Selec-Terrain e alla possibilità di affrontare guadi fino a 480 millimetri.

Per la Compass e-Hybrid da 145 CV, Jeep ha fissato un prezzo promozionale di 33.900 euro con finanziamento a interessi zero. Il sistema abbina il motore benzina a un’unità elettrica integrata nel cambio a doppia frizione, permettendo di percorrere alcuni tratti con la sola spinta elettrica.