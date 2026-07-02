Leapmotor conquista l’Italia: vendite in crescita del 1.448% nel 2026

Leapmotor continua a correre sul mercato italiano e lo fa con numeri difficili da ignorare. Il marchio, presente nel nostro Paese attraverso Leapmotor International, la joint venture controllata da Stellantis, ha chiuso giugno con 3.366 immatricolazioni, segnando una crescita del 932,5% rispetto allo stesso mese del 2025.

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Leapmotor accelera in Italia con immatricolazioni in forte aumento, leadership tra le elettriche e risultati record di T03 e B10 nel canale privati

Secondo le elaborazioni Dataforce, la quota di Leapmotor nel mercato delle autovetture ha raggiunto il 2,3%, con un aumento di circa due punti percentuali nell’arco di dodici mesi.

Il risultato diventa ancora più significativo osservando il canale dei clienti privati. Qui Leapmotor ha conquistato una quota del 3,9%, raggiungendo il sesto posto assoluto tra tutti i marchi presenti sul mercato nazionale. A scegliere il brand sono sempre più famiglie e automobilisti che acquistano direttamente la propria vettura.

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È però nel settore delle auto completamente elettriche che Leapmotor mostra la propria forza. A giugno il marchio ha raggiunto una quota del 19,9% nel mercato BEV, salita al 30,9% tra i privati. In pratica, quasi un’auto elettrica su tre acquistata da un cliente privato porta il logo Leapmotor.

A guidare questa crescita è soprattutto la T03, piccola elettrica pensata per gli spostamenti urbani. Il modello si conferma l’auto a batteria più venduta in Italia e conquista anche il terzo posto assoluto tra le vetture preferite dai clienti privati, indipendentemente dal tipo di alimentazione.

Buoni segnali arrivano anche dalla B10. Il SUV elettrico si è posizionato al secondo posto tra i C-SUV a batteria più venduti nel mese, diventando il primo del segmento nel solo canale privati. Un risultato che amplia il peso del marchio anche oltre il mondo delle citycar compatte.

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I dati del primo semestre rafforzano ulteriormente il quadro. Da gennaio a giugno 2026, Leapmotor ha totalizzato 24.269 immatricolazioni, con una crescita del 1.448,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. La quota nel mercato Passenger Cars ha raggiunto il 2,6%, mentre tra i privati è salita al 4,7%.

Nel comparto elettrico, Leapmotor ha conquistato il 29,4% del mercato complessivo e il 41,8% del canale privati. La T03 è risultata la BEV più venduta in Italia e il secondo modello più scelto dai clienti privati, alle spalle soltanto di Fiat Pandina.

La B10 ha invece chiuso il semestre al terzo posto tra i C-SUV elettrici, mantenendo la leadership tra gli acquirenti privati. Per Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia, i risultati riflettono la fiducia dei clienti, la qualità della gamma e il lavoro della rete commerciale, che in poco più di un anno e mezzo ha accompagnato il marchio verso una presenza sempre più visibile sul territorio nazionale.