Dacia introduce sulla Sandero la motorizzazione Hybrid 155, portando per la prima volta la tecnologia full hybrid sul modello più venduto e riconoscibile del marchio rumeno, finora disponibile solo con benzina e GPL. Il sistema, già utilizzato su altri modelli del gruppo Renault, abbina un motore a benzina a un’unità elettrica, una piccola batteria e un cambio automatico multimodale senza frizione, per una potenza complessiva di 155 CV che rende la Sandero più brillante rispetto alle versioni termiche tradizionali oltre che più efficiente nei consumi.

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Dacia Sandero Hybrid 155, potrebbe diventare l’ibrida più economica del mercato

Il gruppo Renault ha investito molto sulla tecnologia full hybrid negli ultimi anni, portandola con la famiglia E-Tech su modelli come Clio, Captur, Symbioz, Austral, Rafale ed Espace, mentre Dacia l’ha già introdotta su Jogger, Duster e Bigster. L’arrivo su Sandero ha però un peso particolare perché riguarda il modello più accessibile e diffuso del marchio, quello che meglio rappresenta la sua filosofia. Portare il full hybrid in questa fascia significa superare la logica dei sistemi mild hybrid, meno complessi e meno capaci di muovere l’auto in modalità elettrica, che restano la scelta più comune tra i costruttori a questo livello di prezzo.

In diversi mercati europei la Sandero Hybrid 155 si colloca sotto molte rivali full hybrid tradizionali, avvicinandosi a una soglia di prezzo finora poco esplorata da questa tecnologia, ovvero 19.900 euro. Il confronto con Renault Clio E-Tech e Toyota Yaris Hybrid resta comunque inevitabile, con la Sandero che punta a offrire potenza simile o superiore, cambio automatico e consumi dichiarati tra 4,2 e 4,4 l/100 km nel ciclo combinato secondo i dati riportati per alcuni mercati, un valore che segnala un’auto pensata per l’uso urbano e i tragitti quotidiani.

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La nuova motorizzazione consente a Dacia di alzare progressivamente il livello della propria gamma senza perdere il posizionamento pragmatico che la contraddistingue, rendendo la Sandero una compatta disponibile con benzina, GPL e ora anche full hybrid. Con la Hybrid 155, il marchio prova a occupare uno spazio ancora poco affollato del mercato europeo, quello delle ibride vere, automatiche ed efficienti offerte a un prezzo che resta alla portata di chi non è pronto per l’elettrico né vuole una plug-in da ricaricare.