Citroën conquista la top ten: C3 ed elettrico spingono le vendite in Italia

Citroën continua a crescere sul mercato italiano e chiude il primo semestre del 2026 con numeri che rafforzano la presenza del marchio nella top ten nazionale. Secondo le elaborazioni Dataforce, la quota di mercato raggiunge il 3,7%, mezzo punto in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche giugno ha dato un segnale positivo, con volumi aumentati del 23% rispetto al 2025.

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Citroën cresce in Italia con una quota del 3,7%: C3 domina il segmento B e l’elettrico, mentre C3 Aircross e i van spingono le vendite

A sostenere questa crescita sono soprattutto i clienti privati, cioè gli automobilisti che entrano in concessionaria e scelgono direttamente la propria vettura. In questo canale Citroën ha raggiunto una quota del 3,5% nei primi sei mesi, confermando un rapporto sempre più solido con il pubblico italiano.

La protagonista principale resta Citroën C3. Il modello guida il segmento B sia tra le auto a benzina sia tra quelle completamente elettriche, proseguendo un primato già conquistato nel 2025. Nel solo canale privati, a giugno, la quota della C3 è cresciuta di 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

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Il successo della compatta francese si inserisce in una gamma pensata per la vita di tutti i giorni, tra traffico urbano, spostamenti casa-lavoro e necessità familiari. Proprio in questa direzione arriva la nuova serie speciale ë-C3 Tonic, proposta con l’obiettivo di rendere l’elettrico più accessibile e meno distante dalle abitudini degli automobilisti.

Nel comparto delle vetture a batteria, Citroën ha raggiunto nel primo semestre una quota dell’8,2% tra i privati, in aumento di 0,9 punti. A giugno la crescita è stata di ulteriori 0,8 punti rispetto al 2025, segno di un interesse che si sta allargando oltre la nicchia degli utenti già abituati alla mobilità elettrica.

Buone notizie arrivano anche dal nuovo SUV C3 Aircross. Il modello è salito sul podio tra i B-SUV elettrici più venduti dall’inizio dell’anno ed è risultato il terzo a benzina nel secondo trimestre. Lungo 4,39 metri e disponibile anche con sette posti, offre una soluzione pensata per le famiglie che cercano spazio senza passare a un SUV di grandi dimensioni.

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Il C3 Aircross ha inoltre ottenuto il premio “Best Users’ Car of Europe 2026”, grazie a un’impostazione che combina comfort, praticità e flessibilità. Con oltre 200 millimetri di altezza da terra e un abitacolo modulabile, prova a tenere insieme l’uso quotidiano in città e i viaggi più lunghi.

La crescita di Citroën riguarda anche i veicoli commerciali. A giugno il marchio ha raggiunto l’8,2% di quota, entrando nella top tre italiana, mentre nel semestre è salito al 5,7%, con un incremento di 0,9 punti rispetto allo scorso anno. Una presenza che passa dalle esigenze di artigiani, aziende e professionisti, per i quali il veicolo resta soprattutto uno strumento di lavoro.