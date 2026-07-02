Stellantis accelera in Italia: vendite in doppia cifra e sei modelli nella top ten

Stellantis continua a guadagnare terreno nel mercato automobilistico italiano e chiude giugno con risultati superiori alla media nazionale. Secondo le elaborazioni Dataforce sulle immatricolazioni del mese, i marchi del Gruppo, escludendo Leapmotor, hanno registrato 36.695 unità, con un incremento del 13,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Una crescita più sostenuta di quella dell’intero mercato italiano, avanzato del 10,59%.

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Stellantis cresce oltre il mercato italiano: a giugno spiccano Fiat Pandina, Grande Panda e Leapmotor, con quota in aumento e sei modelli top ten

Anche la quota di mercato conferma il buon momento: senza considerare il marchio cinese, Stellantis ha raggiunto il 25%, in aumento di 0,7 punti percentuali. Il dato evidenzia come la performance del Gruppo in Italia non dipenda esclusivamente dall’espansione di Leapmotor, ma sia sostenuta dall’insieme dei brand coordinati dalla Managing Director Antonella Bruno.

Inserendo anche i risultati di Leapmotor, le immatricolazioni complessive salgono a 40.061 unità. Il Gruppo guidato dal CEO Antonio Filosa mette così a segno una crescita del 23%, più del doppio rispetto all’andamento generale del mercato, che a giugno ha totalizzato 146.423 registrazioni secondo i dati della Motorizzazione. La quota complessiva di Stellantis si è attestata al 27,3%, con un progresso di 2,7 punti.

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A trainare i risultati è ancora una volta Fiat Pandina, prima nella classifica mensile con 8.260 immatricolazioni. Nelle prime dieci posizioni figurano però altri cinque modelli del Gruppo: Fiat Grande Panda al quarto posto, Peugeot 208 al quinto, Citroën C3 al sesto, Jeep Avenger al nono e Leapmotor T03 al decimo. Una presenza diffusa che fotografa la capacità di Stellantis di presidiare segmenti differenti, dalle city car ai SUV compatti, fino alle vetture elettriche.

Il bilancio del primo semestre rafforza il quadro. Da gennaio a giugno, includendo Leapmotor, i brand Stellantis hanno raggiunto 290.218 immatricolazioni, con una crescita del 15,8%, contro il 9,58% del mercato nazionale. La quota è salita al 30,9%, guadagnando 1,6 punti rispetto allo stesso periodo del 2025. Escludendo Leapmotor, i volumi sono aumentati del 6,8%, mentre la quota si è fermata al 28,3%.

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FIAT resta il marchio più venduto in Italia, con 14.132 immatricolazioni nel solo mese di giugno. Nei primi sei mesi Pandina ha totalizzato 62.912 unità, pari al 6,7% del mercato, mentre Grande Panda ha raggiunto 23.013 registrazioni, conquistando il terzo posto assoluto e la leadership tra le berline del segmento B.

Particolarmente marcata la crescita di Leapmotor, che a giugno ha immatricolato 3.366 vetture, in aumento del 932,5%. Nel mercato elettrico il brand ha raggiunto una quota del 19,9%, salita al 30,9% tra i clienti privati. La T03 è risultata l’elettrica più venduta in Italia, mentre nel semestre Leapmotor ha totalizzato 24.269 registrazioni.

Nei veicoli commerciali, Fiat Professional guida il mercato con 23.718 immatricolazioni e una quota del 24,8%. Ducato resta il furgone più venduto, Doblò primeggia tra i compact van e Panda Van nel segmento “Car Derived”. Anche nella micromobilità FIAT mantiene una posizione di rilievo: Topolino domina i quadricicli leggeri elettrici con una quota del 41,5% nei primi sei mesi dell’anno, confermando la forte domanda urbana per soluzioni compatte e accessibili.