Nuova Fiat Argo, debutto sempre più vicino: tutti i dettagli emersi

La nuova Fiat Argo inizia finalmente a farsi vedere con maggiore chiarezza. Dopo mesi di indiscrezioni e prototipi coperti da pesanti camuffature, gli ultimi avvistamenti su strada permettono di capire meglio come sarà la prossima generazione della compatta, destinata ad avere un ruolo importante nella strategia Fiat per il mercato sudamericano.

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La nuova Fiat Argo si mostra nei test: design ispirato alla Grande Panda, interni rivisti e ADAS attesi per il debutto in Sud America

Le immagini pubblicate dal profilo @gabontrack mostrano un esemplare ormai in una fase avanzata dei collaudi, con una mimetizzazione più leggera rispetto al passato. Le proporzioni confermano quanto emerso nelle ultime settimane: la nuova Fiat Argo avrà molto in comune con la Grande Panda europea, dalla quale riprenderà buona parte dello stile.

Rispetto al modello attuale, la carrozzeria appare più squadrata e leggermente rialzata. Il risultato è una vettura che conserva l’impostazione da compatta, ma strizza l’occhio al mondo dei crossover. Davanti si notano i fari rettangolari, una grande presa d’aria nella parte bassa del paraurti e una piccola apertura tra i gruppi ottici.

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Il legame con la Grande Panda è evidente, anche se la versione destinata al Sud America sarà più semplice in alcuni dettagli. Non dovrebbero esserci, per esempio, i fari a LED con grafica pixelata del modello europeo. Anche la griglia cambierà, con il logo Fiat collocato al centro. Le grandi scritte sulle fiancate e sul portellone lasceranno invece spazio a una soluzione più discreta e tradizionale.

La nuova Fiat Argo cercherà così di unire due mondi: quello delle classiche hatchback compatte e quello dei piccoli crossover. Le modanature nere sui passaruota e lungo la parte bassa della carrozzeria saranno presenti anche sulle versioni più accessibili, non soltanto sugli allestimenti di punta.

I prototipi più semplici sono stati avvistati con cerchi in acciaio da 14 o 15 pollici, coprimozzi e maniglie non verniciate. Le versioni più ricche avranno invece un aspetto più curato e avventuroso. Un esemplare fotografato da Auto Segredos montava cerchi da 17 pollici con pneumatici Pirelli Scorpion ATR e una telecamera sul parabrezza dedicata ai sistemi di assistenza alla guida.

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Tra le dotazioni attese ci sono la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e la gestione automatica degli abbaglianti. Non dovrebbe invece essere disponibile il cruise control adattivo. La presenza di sei airbag di serie rappresenterà comunque un passo avanti importante, soprattutto perché si tratterà della prima vettura prodotta nello stabilimento di Betim con questa dotazione.

Anche gli interni saranno diversi da quelli della Grande Panda europea. L’abitacolo dovrebbe rinunciare ai colori più vivaci per puntare su tonalità scure e rivestimenti neri, con sedili in pelle e similpelle. Alcuni elementi arriveranno direttamente da Pulse e Fastback, come il bracciolo, la leva del cambio automatico e lo specchietto retrovisore elettrocromico. Il freno di stazionamento elettronico sarà invece sostituito dalla classica leva manuale.

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L’attuale Fiat Argo, intanto, non dovrebbe uscire subito di scena. Secondo le indiscrezioni potrebbe essere ribattezzata Argo Urban e restare a listino nelle versioni 1.0 manuale e 1.3 con cambio CVT, assumendo il ruolo di modello d’accesso già ricoperto in passato da Mille e Palio Fire.