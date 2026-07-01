L’attore Nicholas Hoult in gara nel Ferrari Challenge North America | Video

Un bel filmato, di taglio (ovviamente) cinematografico, mostra Nicholas Hoult impegnato al volante di una Ferrari 296 Challenge, durante una doppia gara del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America 2026.

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Qui l’attore britannico ha portato un po’ d’aria di Hollywood, ma con tanto spirito racing in corpo, per affrontare il suo primo weekend agonistico nella serie, categoria Coppa Shell AM. Teatro dell’impegno sportivo, il circuito del Thermal Club, in California.

Noto per i suoi ruoli in X-Men, Superman e Mad Max, il divo d’oltremanica porta le auto del “cavallino rampante” nel cuore. Il video racconta il backstage della gara statunitense, dove Hoult si è messo in luce ben oltre la dimensione del glamour della settima arte, per le sue ottime doti di pilotaggio.

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La composizione dei fotogrammi ha dato vita a un cortometraggio, battezzato “Edge of Control“, da qualche ora disponibile sui canali social ufficiali della Ferrari. Nicholas è sceso in pista con grande determinazione. Anche i preparativi sono stati gestiti con molta cura.

Nel filmato viene sintetizzata questa prima avventura del divo d’oltremanica nella serie monomarca del “cavallino rampante”, dall’ingresso del paddock sino alla bandiera a scacchi.

Ad accompagnare l’attore nella sua avventura agonistica ci ha pensato la già citata Ferrari 296 Challenge. La pista del debutto è stata quella del Thermal Club, per lui non nuova. Qui, infatti, nel 2020 aveva affrontato il Corso Pilota Ferrari, per poi accedere al Club Challenge, che permette di divertirsi al volante della stessa vettura sui tracciati del monomarca, ma in forma non competitiva.

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Ora il debutto nell’universo agonistico, con una splendida “rossa“. Buoni i risultati, specie tenendo conto del fatto che quello in esame è stato il suo primo fine settimana nella serie del “cavallino rampante”.

Nicholas Hoult è giunto quinto in Gara 1 e ottavo in Gara 2. Entrare subito in top ten è stata sicuramente una performance notevole, che dà luce alla sua partecipazione, immortalata in un video in stile Hollywood. A voi le immagini. Buona visione!