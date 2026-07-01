Fiat Pandina Hybrid, promozione di luglio: 99 euro al mese e pronta consegna

Fiat Pandina Hybrid torna al centro dell’attenzione con una nuova proposta commerciale pensata per chi cerca una citycar semplice, concreta e accessibile. La gamma Pandina Hybrid è infatti disponibile oggi da 9.950 euro, oltre oneri finanziari, grazie a una formula con finanziamento e rottamazione valida sulle vetture in pronta consegna presso le concessionarie Fiat.

Advertisement

Fiat Pandina Hybrid è in promozione con rata da 99 euro al mese, anticipo ridotto e pronta consegna per chi rottama il vecchio veicolo

L’offerta punta a rendere ancora più interessante uno dei modelli più riconoscibili del marchio torinese, da sempre legato alla mobilità quotidiana, agli spostamenti urbani e a un’idea di auto pratica, facile da usare e adatta a un pubblico molto ampio. Fiat Pandina Hybrid si inserisce in questa tradizione con una motorizzazione pensata per contenere i consumi e accompagnare chi vuole un’auto compatta senza rinunciare a una tecnologia più moderna.

La proposta prevede 35 rate mensili da 99 euro, con durata complessiva di 36 mesi. L’anticipo richiesto è di 1.699 euro, mentre la rata finale ammonta a 8.011 euro. Il finanziamento prevede un TAN fisso dell’8,99% e un TAEG del 13,71%. A questo si aggiunge la possibilità di includere tre anni di garanzia al costo di 2,56 euro al mese.

Advertisement

Il prezzo di ingresso da 9.950 euro è legato alla presenza della rottamazione e alla sottoscrizione del finanziamento, due condizioni centrali dell’iniziativa. Si tratta quindi di una formula pensata soprattutto per chi ha un vecchio veicolo da sostituire e vuole accedere a una vettura nuova con un esborso iniziale contenuto.

La promozione è valida per immatricolazioni entro il 29 luglio 2026 e riguarda le vetture disponibili in pronta consegna presso la rete ufficiale Fiat. Un’occasione che arriva in un momento in cui il mercato delle auto compatte resta molto sensibile al prezzo, ai costi di gestione e alla disponibilità immediata del prodotto.