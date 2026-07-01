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Nuova Fiat Bravo, stile aggressivo e anima italiana per un ritorno solo in digitale

La nuova Fiat Bravo torna a far sognare gli appassionati grazie a un render non ufficiale di Sezer Design, che immagina una compatta moderna e sportiva. Il progetto mostra linee aggressive, interni minimal e tecnologia avanzata, ma il ritorno della Bravo non rientra nei piani Fiat, oggi orientati su modelli pratici e accessibili.

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Nuova Fiat Bravo

La nuova Fiat Bravo torna a far parlare di sé, anche se per ora soltanto nel mondo dei render. A riaccendere la curiosità degli appassionati è stata la pagina Facebook Sezer Design – Concept Cars & Bikes, che ha pubblicato una personale interpretazione moderna della compatta italiana. Un’ipotesi non ufficiale, ma capace di intercettare un desiderio ancora vivo: rivedere nella gamma Fiat una hatchback dal carattere forte, riconoscibile e con un nome storico.

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Un render immagina una nuova Fiat Bravo con stile aggressivo e interni hi-tech

Nelle immagini, la nuova Fiat Bravo immaginata da Sezer Design appare come una compatta dal taglio molto contemporaneo, quasi a metà tra una hatchback sportiva e una crossover bassa. Il frontale è affilato, con fari sottili a LED, una firma luminosa orizzontale e un grande logo Fiat al centro. La carrozzeria giallo acido, abbinata al tetto nero, dà all’auto un’immagine aggressiva e urbana, mentre le superfici laterali scolpite e i grandi cerchi neri rafforzano l’idea di un modello giovane e dinamico.

Nuova Fiat Bravo

La vista posteriore conferma la scelta di uno stile molto scenografico. Il lunotto inclinato, la fascia luminosa a tutta larghezza, il logo Fiat illuminato e la scritta Bravo sul portellone costruiscono un’identità più premium e futuristica rispetto alla Bravo del passato. Anche l’abitacolo segue questa direzione: plancia pulita, grande display panoramico, volante compatto e dettagli gialli ripresi dalla carrozzeria. L’ambiente interno appare minimalista, tecnologico e sportivo, con sedili scuri e cuciture a contrasto.

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Nuova Fiat Bravo

Il fascino del progetto nasce proprio dal contrasto tra ciò che si vede e ciò che, almeno per ora, Fiat non prevede. Nel nuovo piano Stellantis, il marchio torinese è considerato uno dei quattro brand fondamentali del gruppo, insieme a Jeep, Ram e Peugeot. Questo significa che nei prossimi anni Fiat dovrebbe ricevere una parte importante degli investimenti, con una gamma destinata ad allargarsi in più segmenti.

Nuova Fiat Bravo

A breve sono attese le nuove Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, già anticipate da una prima immagine ufficiale. Più avanti dovrebbero arrivare anche un pickup, un van, la nuova Fiat Pandina, una e-car che potrebbe chiamarsi Koala e la Multiplina, versione a quattro posti della Topolino.

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Nuova Fiat Bravo

Il ritorno della Bravo, però, non risulta nei programmi attuali del marchio. Lo stesso CEO Olivier Francois ha già chiarito che, nel breve e medio periodo, non sono previsti i ritorni di nomi come Bravo, Punto e Ritmo, mentre appare molto più concreta la strada legata a modelli pratici, accessibili e pensati per rafforzare il ruolo globale di Fiat.

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