Stellantis domina in Francia: vendite in crescita, ibride al comando e Fiat accelera forte

Stellantis chiude la prima metà del 2026 in Francia con numeri solidi, in un mercato che si sta facendo sempre più affollato e competitivo. Tra nuovi marchi, pressione sui prezzi e transizione energetica, il gruppo riesce a mantenere il primo posto nei segmenti autovetture, veicoli commerciali leggeri e nel totale combinato auto più LCV, raggiungendo una quota del 28,8%.

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Stellantis guida il mercato francese nel 2026: ibride al top, Peugeot e Citroën crescono e Fiat segna un forte balzo nelle vendite

Il mese di giugno ha confermato questo andamento positivo. I volumi sono cresciuti di quasi il 4% nel comparto autovetture più veicoli commerciali leggeri, mentre nel solo mercato delle auto l’aumento è stato del 9,5%. Sono risultati che rafforzano la strategia multimarca del gruppo, costruita sulla complementarità tra Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Leapmotor e Stellantis Pro One.

Un ruolo centrale continua ad averlo l’ibrido. Nel 2026 Stellantis si conferma leader nelle motorizzazioni HEV, con una quota del 34,2% nel mercato auto più veicoli commerciali leggeri. Il primato resta anche considerando insieme HEV e PHEV, dove la quota arriva al 31,8%. È un segnale chiaro: per molti automobilisti francesi l’ibrido resta una soluzione concreta, capace di accompagnare la transizione senza imporre subito il passaggio totale all’elettrico.

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Peugeot rimane uno dei motori principali della crescita del gruppo. A giugno il marchio ha aumentato del 4,2% le vendite di autovetture e continua a presidiare le posizioni più alte del mercato. La Peugeot 208 resta l’auto più venduta in Francia nel 2026, mentre 2008 e 3008 contribuiscono a portare il marchio nella top 10. Il Leone si conferma forte anche tra i SUV, con 2008, 3008 e 5008 leader nei rispettivi segmenti, e mantiene una presenza importante nel canale B2B.

Citroën prosegue il suo percorso di crescita con un primo semestre positivo. Il marchio si conferma terzo nel mercato auto più veicoli commerciali leggeri, con volumi in aumento del 3,8% e una quota dell’8,4%. Nel solo comparto autovetture la crescita raggiunge il 7%, spinta da modelli come C3, C3 Aircross e nuova C5 Aircross. Buoni segnali arrivano anche dall’elettrico, dove le vendite BEV crescono del 20,3% grazie a ë-C3 e ë-C3 Aircross.

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Fiat è tra i marchi più dinamici del gruppo in Francia. Nel primo semestre le vendite di auto e veicoli commerciali leggeri sono cresciute del 38%, portando la quota al 2,8%. A giugno il passo è stato ancora più forte, con un aumento del 44% rispetto all’anno precedente. Nel solo mercato delle autovetture, Fiat ha registrato un balzo del 113%, trainato dalla gamma composta da Grande Panda, 600, 500 e Pandina.

Opel continua a rafforzarsi, con vendite di autovetture in crescita dell’11,9% dall’inizio dell’anno. La spinta arriva soprattutto dai modelli elettrificati, aumentati del 29,3% a giugno, a conferma dell’interesse del mercato per una gamma rinnovata e più vicina alle esigenze quotidiane dei clienti.

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Cresce anche Leapmotor, che a giugno ha raggiunto il suo record con 940 immatricolazioni. Nel primo semestre il marchio ha totalizzato 3.365 veicoli, il 140% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La T03, city car del segmento A, si conferma particolarmente apprezzata tra i clienti privati.

Nel settore professionale, Stellantis Pro One resta al comando dei veicoli commerciali leggeri con una quota del 37,7%. Nel mercato dei veicoli 100% elettrici, tra auto e commerciali leggeri, Stellantis raggiunge invece il 21,8%. Le offerte di leasing elettrico lanciate il 1° giugno si inseriscono proprio in questa direzione: rendere l’auto a batteria più accessibile, più concreta e più adatta all’uso quotidiano dei clienti francesi.