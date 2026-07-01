Nuova Fiat Ritmo Abarth, il mito anni ’80 torna ad accendere la fantasia degli appassionati

La nuova Fiat Ritmo Abarth torna a far parlare di sé, almeno nel mondo dei render e delle suggestioni digitali. A riaccendere l’attenzione è stato Carlo Indelicato, creatore digitale che su LinkedIn ha pubblicato una sua interpretazione della possibile Ritmo Abarth 2026 Concept, accompagnandola con un messaggio chiaro: non chiamatela solo nostalgia, ma evoluzione e ricerca di stile.

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Un render immagina la nuova Fiat Ritmo Abarth 2026 come hot hatch aggressiva e moderna

Il progetto immaginato da Indelicato riprende il nome di una delle compatte italiane più riconoscibili degli anni Ottanta e lo porta in un linguaggio decisamente contemporaneo. Le immagini mostrano una hot hatch muscolosa, larga, aggressiva, con carrozzeria rossa e dettagli neri, assetto sportivo, grandi cerchi, paraurti scolpiti e richiami Abarth ben visibili. Un render che non nasce da informazioni ufficiali, ma che intercetta un desiderio molto forte tra gli appassionati: rivedere su strada una compatta sportiva Fiat con il carattere delle Abarth di una volta.

Il fascino della Ritmo, del resto, è ancora vivo. Le versioni sportive firmate Abarth hanno lasciato un segno importante nella memoria degli automobilisti, soprattutto per quel mix di semplicità, grinta e identità italiana che oggi manca in gran parte del mercato. Per questo ogni ipotesi di ritorno, anche solo virtuale, riesce a generare attenzione mediatica. Non è soltanto nostalgia: è il richiamo di un nome che appartiene a un’epoca in cui le compatte sportive avevano un’anima più ruvida e immediata.

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La realtà industriale, però, racconta un’altra storia. La nuova Fiat Ritmo, come indicato nei mesi scorsi dallo stesso CEO Olivier Francois in un post su Instagram, non rientra nei piani del marchio nel breve e nel medio periodo. Se un ritorno storico dovesse davvero concretizzarsi, appare molto più probabile quello della Multipla, nome che Fiat sembra pronta a riportare al centro della propria strategia futura.

Il marchio torinese, intanto, si prepara a una fase particolarmente intensa. Nel nuovo piano di Stellantis, Fiat viene indicata tra i quattro brand fondamentali del gruppo insieme a Jeep, Ram e Peugeot, destinati a ricevere la parte più rilevante degli investimenti. Una posizione che conferma il peso globale del marchio, soprattutto nei mercati dove Fiat continua ad avere volumi importanti e una forte riconoscibilità.

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Tra i modelli attesi ci sono Grizzly e Grizzly Fastback, di cui sono state mostrate le prime immagini ufficiali, oltre alla Fiat Multiplina, versione a quattro posti della Topolino. A questi si aggiungono la nuova Pandina, la Koala, un pickup e un van, tasselli di una gamma pensata per coprire segmenti diversi e rafforzare la presenza del marchio in più aree del mercato.

In questo scenario, il render della nuova Fiat Ritmo Abarth resta un sogno digitale, ma non per questo meno interessante. Racconta quanto alcuni nomi del passato siano ancora capaci di accendere la fantasia degli appassionati e quanto spazio ci sarebbe, almeno nell’immaginario collettivo, per una compatta italiana dal carattere forte, sportivo e profondamente Abarth.