Fiat porta l’elettrico in Vaticano: 30 veicoli per una mobilità più pulita nel cuore della Santa Sede

Fiat porta l’elettrico dentro la Città del Vaticano con una flotta pensata per le esigenze di tutti i giorni. Il marchio italiano ha avviato una collaborazione con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e metterà a disposizione 30 veicoli completamente elettrici, destinati agli spostamenti interni e alle attività quotidiane dello Stato pontificio.

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Fiat consegna 30 veicoli elettrici al Vaticano, tra Topolino e TRIS, per gli spostamenti interni e una mobilità più silenziosa e sostenibile

Tra i mezzi previsti ci sono Fiat Topolino e Fiat TRIS, due soluzioni compatte, silenziose e facili da utilizzare. Sono veicoli pensati per muoversi senza difficoltà in spazi ridotti, dove contano soprattutto agilità, praticità e basso impatto ambientale. Proprio per questo saranno impiegati dai dipendenti del Governatorato per servizi interni, piccoli trasporti e operazioni logistiche.

Nel Vaticano, dove le distanze sono contenute ma il lavoro quotidiano richiede organizzazione e rapidità, mezzi di questo tipo possono rivelarsi particolarmente utili. Non puntano sulla grandezza, ma sull’efficienza: occupano poco spazio, non producono emissioni allo scarico e riducono anche il rumore, un aspetto importante in un luogo così particolare.

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La nuova flotta rientra nel percorso avviato con il programma “Ecological Conversion 2030”, attraverso il quale il Governatorato punta a rendere sempre più sostenibile il proprio parco veicoli. L’obiettivo è ridurre progressivamente le emissioni di CO₂ e arrivare, entro la fine del decennio, a una mobilità interna a zero emissioni.

Per Fiat, questa collaborazione conferma il ruolo crescente della micromobilità elettrica. Topolino e TRIS rappresentano un’idea semplice ma concreta: offrire mezzi adatti agli spostamenti brevi, facili da gestire e capaci di rispondere a esigenze reali, soprattutto in contesti urbani o chiusi dove ogni metro conta.

I primi 20 veicoli sono già stati consegnati presso la sede del Governatorato, durante una cerimonia alla quale hanno partecipato Sua Eccellenza l’Arcivescovo Emilio Nappa, l’avvocato Giuseppe Puglisi-Alibrandi, Segretari Generali del Governatorato, e Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO di Stellantis.

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La consegna ha preceduto un evento più ampio organizzato a Roma e dedicato alla micromobilità Fiat. In quell’occasione, il marchio ha raccontato la propria visione per il futuro della mobilità urbana compatta, un settore che sta diventando sempre più importante nelle città e nei luoghi dove servono soluzioni leggere, pulite e funzionali.

Con Fiat Topolino e TRIS, la Città del Vaticano introduce quindi strumenti pratici per rendere più semplice il lavoro quotidiano e, allo stesso tempo, ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti interni. Piccoli mezzi elettrici, pensati per fare bene il loro compito: muoversi in modo discreto, efficiente e più rispettoso dell’ambiente.