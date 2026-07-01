Dodge Charger si veste di Purple Haze: il tributo cromatico ai 60 anni del mito

La Dodge Charger celebra i suoi 60 anni con un colore che non passa inosservato. Per rendere omaggio a una delle muscle car più riconoscibili della storia americana, Dodge introduce Purple Haze, una nuova tinta esterna in edizione limitata disponibile esclusivamente sulla gamma Charger 2027.

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Dodge celebra i 60 anni della Charger con Purple Haze, nuova tinta limitata per la gamma 2027 ispirata ai colori High Impact

Non è un semplice viola. Purple Haze nasce per richiamare la tradizione dei colori “High Impact” che hanno reso celebri le muscle car Dodge tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta. Tonalità forti, audaci, pensate per distinguersi in strada prima ancora di accendere il motore. In occasione dell’anniversario della Charger, presentata per la prima volta nel 1966, il marchio americano sceglie di riportare al centro proprio quell’idea di personalità visiva estrema.

La nuova colorazione ha una finitura lucida e gioca con la luce in modo scenografico. Sotto il sole cambia riflessi, mentre all’ombra si intensifica fino a diventare un viola più ricco e profondo. È una tinta pensata per chi cerca una muscle car capace di comunicare carattere anche da ferma, senza affidarsi soltanto alla potenza del motore o alla presenza muscolare della carrozzeria.

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Dodge sa bene quanto il colore conti per chi acquista una vettura di questo tipo. Nel segmento delle auto di grandi dimensioni, la scelta della tinta esterna pesa quasi tre volte più della media del settore e, sulla Charger, rientra tra i principali fattori che influenzano la decisione d’acquisto. Per molti appassionati, infatti, una muscle car non deve mimetizzarsi: deve farsi notare, raccontare qualcosa del proprietario e mantenere vivo un immaginario fatto di rumore, prestazioni e stile.

Lo ha sottolineato anche Matt McAlear, CEO di Dodge, spiegando che i clienti del marchio non vogliono semplicemente confondersi nel traffico, ma distinguersi come fanno i proprietari di Charger dal 1966. Purple Haze, in questo senso, diventa più di una scelta cromatica: è un richiamo diretto a 60 anni di storia, reinterpretato con materiali e finiture moderne.

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La tinta Purple Haze è già ordinabile negli Stati Uniti al prezzo consigliato di 795 dollari e sarà disponibile su tutta la gamma Dodge Charger 2027. Si affianca ad altre colorazioni dal forte impatto, come Bludicrous, Green Machine, Redeye, Sub-Zero, White Knuckle e Diamond Black, ampliando ulteriormente le possibilità di personalizzazione della nuova generazione.

Gli acquirenti potranno rendere ancora più riconoscibile la propria Charger abbinando il Purple Haze a diverse opzioni disponibili direttamente dalla fabbrica. Tra queste ci sono le doppie strisce Fratzog, dieci grafiche e strisce Mopar, il cofano verniciato in Satin Black o la patch per il cofano in Satin Black riservata ai modelli con motore SIXPACK.

Il debutto pubblico della nuova colorazione avverrà al Carlisle Chrysler Nationals, in Pennsylvania, dal 10 al 12 luglio. Per l’occasione sarà esposta una Dodge Charger Scat Pack in Purple Haze, spinta dal motore a benzina biturbo SIXPACK da 550 cavalli. Una presenza pensata per parlare direttamente agli appassionati, in uno degli eventi più seguiti dalla comunità Mopar e Dodge.

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Purple Haze si inserisce in una lunga tradizione di tinte leggendarie. I colori “High Impact”, introdotti da Dodge nel 1969, hanno contribuito a costruire l’identità visiva delle muscle car americane. Nomi come Go Mango, Sublime, Top Banana e Plum Crazy sono diventati parte della cultura automobilistica, trasformando la vernice in un elemento distintivo quanto il rombo del motore.

Il viola, in particolare, ha sempre avuto un ruolo speciale nella storia Dodge. Dal Plum Crazy degli anni Settanta fino a tonalità più recenti come In-Violet e Hellraisin, è rimasto un colore capace di unire nostalgia e provocazione. Purple Haze riprende quel filo e lo porta sulla Charger 2027, in una gamma che oggi comprende versioni termiche ed elettriche: dalla Charger R/T da 420 cavalli alla Scat Pack da 550 cavalli, fino alla Charger Daytona Scat Pack completamente elettrica da 670 cavalli.