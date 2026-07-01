Stellantis richiama Peugeot, Citroën e DS: un problema al software che blocca le portiere dall’interno

Stellantis torna a intervenire su alcuni modelli Peugeot, Citroën e DS per un problema che riguarda un gesto normalissimo, quasi automatico: aprire la portiera dall’interno. In questo caso, però, non c’entra una maniglia rotta o una serratura difettosa. Il punto è un’anomalia software che, in determinate condizioni e con il motore acceso, potrebbe impedire agli occupanti di uscire dall’auto.

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Stellantis richiama alcuni modelli Peugeot, Citroën e DS per un bug software che può bloccare le portiere dall’interno

A raccontare il caso è stata la testata francese Auto Moto. Secondo quanto emerso, il sistema che gestisce le maniglie interne potrebbe disattivarsi, rendendo impossibile aprire una o più porte dall’abitacolo. Stellantis ha spiegato che il problema può coinvolgere una sola portiera oppure, nei casi più estesi, tutte e quattro.

Finora non risultano incidenti o feriti, e questo è l’aspetto più rassicurante. Il richiamo nasce quindi come intervento preventivo. Ma non si tratta di una semplice formalità: una porta che non si apre dall’interno può diventare un problema serio, soprattutto se ci si trova in una situazione in cui uscire rapidamente dall’auto è fondamentale.

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Per i proprietari coinvolti, l’intervento dovrebbe essere piuttosto semplice. Non ci saranno componenti da sostituire né lavori meccanici complessi. In officina verrà aggiornato il software del modulo di monitoraggio del veicolo, il VSM, in modo da ripristinare il corretto funzionamento del sistema di apertura. L’operazione dovrebbe richiedere circa mezz’ora.

Tra i modelli interessati c’è la Peugeot 3008 prodotta tra il 9 ottobre 2023 e il 9 luglio 2025. Qui è importante non confondere le date: conta il periodo di produzione, non quello di immatricolazione. Una vettura acquistata più avanti potrebbe quindi rientrare comunque nella campagna.

Il richiamo riguarda anche la Peugeot 5008 prodotta tra il 5 dicembre 2023 e il 10 luglio 2025, la Peugeot 308 realizzata dal 1° novembre 2023 al 12 febbraio 2026 e la Peugeot 408 costruita tra il 3 novembre 2023 e il 9 febbraio 2026. Coinvolte anche Citroën C5 X, DS 4 e DS 8.

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I proprietari delle auto interessate saranno contattati direttamente dalla rete di assistenza Stellantis, tramite lettera o telefonata. Dopo l’avviso, potranno prenotare un appuntamento in un’officina autorizzata per effettuare l’aggiornamento.

Anche se il problema non ha causato episodi gravi, meglio non lasciar correre. Le portiere sono uno di quei sistemi a cui nessuno pensa finché funzionano, ma devono rispondere sempre, senza incertezze. Il periodo, però, potrebbe rendere gli appuntamenti un po’ meno immediati: prima di agosto molte officine sono già piene tra tagliandi, controlli pre-partenza, gomme, climatizzatori e manutenzione ordinaria.