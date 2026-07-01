Pickup Fiat sempre più personalizzabili: Mopar porta lavoro, tecnologia e avventura su Toro, Strada e Titano

In Brasile, i pickup Fiat fanno parte della vita di tutti i giorni. Li si vede nelle città, nelle campagne, nei cantieri, sulle strade sterrate e nei viaggi del fine settimana. Sono mezzi scelti da chi ha bisogno di lavorare, trasportare, organizzare, partire e, spesso, fare tutte queste cose con lo stesso veicolo. È proprio su questa capacità di adattarsi a esigenze diverse che Mopar ha costruito una gamma di accessori originali pensata per rendere Toro, Strada e Titano ancora più versatili.

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Mopar amplia gli accessori originali per Toro, Strada e Titano, offrendo più praticità, protezione e tecnologia ai pickup Fiat in Brasile

L’idea è semplice: permettere a ogni cliente di cucirsi addosso il proprio pickup, senza perdere qualità, sicurezza e integrazione con il veicolo. Non si tratta quindi di accessori aggiunti a caso, ma di soluzioni sviluppate per dialogare con il design e la struttura dei modelli Fiat, migliorandone l’utilizzo nella vita reale.

Con il nuovo Fiat Toro MHEV, questa filosofia diventa ancora più evidente. Il modello, già apprezzato per il suo equilibrio tra robustezza e comfort, può contare su 28 accessori originali Mopar. Una dotazione pensata per trasformare il Toro a seconda delle necessità: più pratico in città, più organizzato nei viaggi, più pronto quando c’è da lavorare o trasportare qualcosa di ingombrante.

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Nel quotidiano, Toro può diventare quasi un’alternativa a un SUV. Con coperture, borse, box e divisori, il cassone si trasforma in uno spazio protetto e ordinato, utile per la spesa, gli attrezzi, i bagagli o l’attrezzatura del tempo libero. Chi invece ha bisogno di maggiore capacità può puntare su gancio di traino, estensore del cassone, barre e portapacchi, rendendo il pickup più adatto anche alle attività più impegnative.

Tra gli accessori più rilevanti ci sono l’hardtop, disponibile in versione manuale ed elettrica, pensato per proteggere il carico da acqua e polvere, e l’estensore del cassone, che aumenta in pochi secondi lo spazio disponibile. A questi si aggiungono soluzioni più pratiche e di sicurezza, come sensori di parcheggio anteriori, tappetini per interni e cassone, roll-bar e terminale di scarico, utile anche per dare al veicolo un carattere più deciso.

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Il Toro compie inoltre un salto tecnologico con l’arrivo della motorizzazione MHEV a 48V. È il primo pickup mild-hybrid prodotto in Brasile, un passaggio importante per un segmento che guarda sempre più a efficienza, comfort e soluzioni tecniche moderne. Al lancio del modello, Mopar ha mostrato anche un esemplare personalizzato con diversi accessori, tra cui il gancio di traino, per far vedere in modo concreto quanto il veicolo possa cambiare volto.

Accanto al Toro, la Fiat Strada resta una protagonista assoluta. È il veicolo più venduto in Brasile negli ultimi quattro anni e continua a essere scelto da chi cerca un pickup compatto, robusto e facile da usare ogni giorno. Per questo modello, Mopar propone 29 accessori originali, pensati per aumentare produttività, protezione, comfort e praticità.

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Chi usa Strada per lavoro può contare su gancio di traino, roll-bar, barre trasversali, divisori, estensioni e soluzioni per organizzare meglio il cassone. Sono accessori che aiutano a gestire materiali, strumenti e carichi con maggiore ordine. Tappetini, paraspruzzi e protezioni contribuiscono invece a preservare il veicolo nel tempo, soprattutto quando viene utilizzato in condizioni più dure.

Per chi vive la Strada anche in città o nel tempo libero, entrano in gioco accessori come il sistema multimediale da 9 pollici e le pedane laterali, pensati per rendere l’esperienza a bordo più comoda e connessa. La Strada, del resto, non è solo un mezzo da lavoro: è anche un veicolo che accompagna famiglie, piccoli imprenditori e persone che cercano praticità senza rinunciare al comfort.

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Sul piano tecnico, il modello mantiene un ruolo importante nel segmento. È stato il primo pickup compatto a offrire un motore turbo flex abbinato a una trasmissione CVT, una soluzione pensata per garantire fluidità di guida, buone prestazioni e consumi equilibrati. A supportare la scelta degli accessori c’è anche un simulatore 3D online, che consente di visualizzare in tempo reale le soluzioni installate sul veicolo.

Il Fiat Titano guarda invece a chi ha bisogno di qualcosa in più in termini di forza, presenza e capacità operativa. È il pickup più orientato ai lavori pesanti e al fuoristrada, ma senza rinunciare a comfort e tecnologia. Mopar mette a disposizione 36 accessori originali, sviluppati per renderlo ancora più adatto all’uso in campagna, in città, nelle attività professionali o nel tempo libero.

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Tra gli accessori più importanti spiccano la copertura elettrica del cassone con adattatore, che rende lo spazio di carico più sicuro e protetto, il gancio di traino con capacità fino a 3,5 tonnellate e la pedana elettrica ad attivazione automatica, pensata per facilitare l’accesso alla cabina. Sono soluzioni che raccontano bene la doppia anima del Titano: robusto quando serve lavorare, curato quando si cerca più comfort.

Anche sotto il cofano, il Titano mostra ambizioni importanti. Il motore 2.2 Multijet, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti, sviluppa 200 CV e 450 Nm di coppia. Numeri che permettono di affrontare carichi, terreni difficili e attività impegnative, mantenendo però una guida più fluida anche nell’uso quotidiano.

Gli accessori Mopar completano questa impostazione, permettendo ai clienti di costruire un pickup più vicino alle proprie abitudini. C’è chi cerca protezione per il cassone, chi ha bisogno di trainare, chi vuole più comfort, chi punta sull’estetica e chi desidera semplicemente un mezzo più ordinato e funzionale. La forza della proposta sta proprio qui: offrire soluzioni diverse per persone diverse, senza trasformare il veicolo in qualcosa di estraneo alla sua identità.

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Gli accessori originali Mopar per i pickup Fiat sono disponibili presso le concessionarie Fiat e anche online attraverso gli store ufficiali del marchio su Mercado Livre e Shopee. Al momento dell’acquisto di un pickup, il cliente può inoltre includere accessori fino al 10% del valore del veicolo direttamente in concessionaria, con la possibilità di finanziarli allo stesso tasso di interesse del mezzo.