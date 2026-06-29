Nuova Lancia Thesis, tra sogno premium e nuova realtà Stellantis

La Nuova Lancia Thesis torna a far parlare di sé, ma non dalle stanze ufficiali del marchio. Le immagini circolate online arrivano dalla pagina Facebook Sezer Design – Concept Cars & Bikes, già nei giorni scorsi protagonista con una reinterpretazione della Lancia Phedra trasformata idealmente in un van di lusso. Anche in questo caso si tratta di un render digitale, suggestivo ma non legato a un progetto confermato da Lancia o da Stellantis.

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Un render digitale immagina una nuova Lancia Thesis come berlina premium

Il render immagina una grande berlina elegante, bassa e futuristica, con proporzioni da ammiraglia moderna e un linguaggio stilistico che prova a fondere memoria e futuro. Il nome Thesis, del resto, non è casuale: richiama una delle Lancia più particolari degli ultimi decenni, discussa nelle forme ma ancora oggi ricordata per il comfort, la cura dell’abitacolo e l’ambizione di riportare il marchio nel territorio delle grandi berline di rappresentanza.

La realtà industriale di Lancia, però, oggi va in un’altra direzione. Dopo anni difficili, vissuti quasi esclusivamente attorno alla vecchia Ypsilon sul mercato italiano, il marchio ha avviato una nuova fase con il lancio della nuova Ypsilon. Un modello fondamentale, perché rappresenta il primo vero passo del rilancio europeo e il ritorno di Lancia in un contesto più competitivo, fatto di elettrificazione, design più riconoscibile e posizionamento più alto rispetto al passato recente.

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Il prossimo passaggio sarà la nuova Lancia Gamma, ammiraglia già anticipata dalle prime immagini ufficiali e destinata a riportare il marchio in un segmento superiore. Sarà un modello cruciale per capire quanto spazio reale avrà Lancia nel nuovo equilibrio interno di Stellantis, soprattutto dopo il recente piano del gruppo che ha ricollocato il brand sotto la gestione di Fiat. Una scelta che cambia molto la prospettiva rispetto al progetto originario, quando Lancia sembrava destinata a muoversi accanto a DS e Alfa Romeo in una dimensione più premium e autonoma.

Proprio questo nuovo assetto potrebbe incidere sui futuri modelli. Il ritorno di una nuova Lancia Delta, a lungo indicato come uno dei pilastri della rinascita del marchio, appare ora più incerto. La gestione sotto Fiat potrebbe spingere verso una gamma più compatta, razionale e accessibile, con modelli urbani o SUV compatti sviluppati in sinergia con il marchio torinese, più che verso sportive emozionali o grandi berline di rappresentanza.

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In questo scenario, una Nuova Lancia Thesis resta quindi soprattutto un sogno digitale. Il lavoro di Sezer Design colpisce per l’atmosfera premium, il frontale luminoso, la coda imponente e un abitacolo immaginato come salotto tecnologico. Ma al momento non esistono segnali concreti su un possibile ritorno della Thesis. Lancia sembra avere davanti una partita diversa: consolidare la Ypsilon, lanciare la Gamma e capire quale spazio potrà davvero occupare dentro una Stellantis sempre più orientata a razionalizzare piattaforme, investimenti e identità dei singoli marchi.