Nuova Opel Kadett GSe, il mito anni ’80 torna in digitale per far sognare gli appassionati

La nuova Opel Kadett GSe, per il momento, non esiste davvero. Non è nei listini, non è stata annunciata da Opel e non c’è alcuna conferma ufficiale sul suo arrivo. Eppure l’idea basta da sola a far parlare gli appassionati, perché il nome Kadett porta con sé una storia importante e una certa nostalgia. È una di quelle sigle che non appartengono soltanto al passato di un marchio, ma anche alla memoria di chi è cresciuto vedendo quelle auto sulle strade europee.

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Un render immagina una nuova Opel Kadett GSe elettrica: design retrò, dettagli futuristici e 281 CV

Oggi Opel si muove in una direzione molto diversa rispetto a quella degli anni Ottanta e Novanta. Il marchio tedesco, entrato da tempo nell’orbita Stellantis, sta puntando con decisione sull’elettrificazione e ha riportato in primo piano la sigla GSe per identificare i modelli più dinamici della gamma. Non si tratta più della sportività di una volta, fatta solo di motori termici e assetti rigidi, ma di un nuovo modo di interpretare le prestazioni, tra elettrico, ibrido plug-in e competizioni a zero emissioni.

In questo scenario trovano spazio iniziative come l’ADAC Opel GSE Rally Cup e il progetto Opel GSE Formula E, con la monoposto GSE 27FE destinata al Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Accanto alle corse, ci sono poi i modelli stradali: Mokka GSE, nuova Corsa GSE, Astra GSE e Astra Sports Tourer GSE, queste ultime già proposte con motorizzazione ibrida plug-in da 225 cavalli. Una famiglia sempre più ampia, nella quale una Kadett moderna, almeno sulla carta, non sembrerebbe così fuori posto.

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A riportare virtualmente in vita questo nome è stato Mike G., fondatore dello studio digitale mike.g.concepts. Il suo lavoro è una vera e propria reinterpretazione pensata per immaginare come potrebbe apparire una Kadett alla fine degli anni 2020. L’obiettivo è quello di recuperare l’atmosfera degli anni Ottanta, ma senza restare prigionieri del passato.

La Kadett, del resto, è stata una vettura fondamentale per Opel. Nata prima della Seconda Guerra Mondiale, tra il 1936 e il 1940, è poi tornata nel 1962 diventando una delle compatte familiari più note del marchio fino al 1993, quando ha lasciato definitivamente spazio all’Astra. Sei generazioni, una lunga presenza sulle strade e un seguito affezionato, alimentato anche dalle versioni più vivaci e sportive.

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Il rendering della nuova Opel Kadett GSe guarda soprattutto alla Kadett D, ma la rilegge con un linguaggio decisamente attuale. Il frontale mantiene un sapore retrò, reinterpretato con linee più moderne e pulite. Il posteriore, invece, cambia registro e punta su forme più taglienti, quasi cyberpunk, con fanali verticali che diventano uno dei dettagli più riconoscibili del progetto.

Anche sul piano tecnico l’artista ha immaginato qualcosa di concreto. Sotto la carrozzeria digitale troverebbe posto un motore elettrico della gamma Opel GSe da 207 kW, pari a 281 cavalli, con 345 Nm di coppia. Numeri importanti, sufficienti per trasformare questa ipotetica Kadett in una compatta elettrica dal carattere deciso, lontana dall’idea di semplice auto cittadina.

Il punto forte del progetto è proprio questo incontro tra passato e futuro. Da una parte c’è il nome Kadett, legato a un’epoca in cui le compatte europee avevano un’identità molto marcata. Dall’altra c’è la sigla GSe, oggi usata da Opel per raccontare una sportività nuova, più silenziosa e tecnologica, ma ancora capace di cercare emozione.