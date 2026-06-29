Opel Mokka conquista la Gen Z: successo per la Stardust Academy 2026

La Stardust Academy 2026 si è chiusa dopo due mesi di lavoro intenso, incontri, prove pratiche e contenuti realizzati sul campo. Il percorso, promosso da Stardust con il supporto di Opel, ha coinvolto un gruppo selezionato di giovani creator in un’esperienza pensata per avvicinare davvero la formazione al mondo professionale della content creation.

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Opel Mokka coinvolge la Gen Z con Stardust Academy 2026: oltre 25 contenuti, 20 milioni di views e la vittoria di Giulia Milanese

Partita ad aprile, l’Academy ha messo i partecipanti davanti a una sfida concreta: lavorare come farebbero in un contesto reale, confrontandosi con professionisti del settore, obiettivi precisi e un brief proposto da un grande marchio automotive. Non solo lezioni e teoria, quindi, ma un percorso fatto di idee da sviluppare, contenuti da costruire, strategie da mettere alla prova e risultati da presentare.

Il progetto assegnato ruotava attorno a Opel Mokka, il city SUV del marchio. Ai creator è stato chiesto di raccontarlo con un linguaggio vicino alle nuove generazioni, senza forzature e senza perdere l’identità del brand. Una sfida non semplice, perché trasformare un’auto in un contenuto social efficace significa trovare il giusto equilibrio tra prodotto, stile personale e capacità di parlare alla propria community.

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Il momento finale dell’Academy si è svolto il 23 giugno, quando tutti i lavori sono stati presentati davanti a una giuria composta dal team Opel, dal team Stardust e dai docenti del percorso. Da quella valutazione è emerso il progetto preferito dal brand, poi pubblicato sui canali social ufficiali di Opel Italia e Stardust. Per la creator selezionata si è trattato di una vetrina importante, non solo simbolica, ma concretamente utile per il proprio percorso professionale.

A vincere è stata Giulia Milanese, scelta da Opel per la qualità e la forza del progetto realizzato. Oltre alla pubblicazione del contenuto, la creator ha ricevuto anche il noleggio di una Opel Mokka, un riconoscimento che lega ancora di più il lavoro svolto durante l’Academy alla vettura protagonista del brief. Milanese ha raccontato di aver vissuto il percorso come un’occasione per guardare se stessa e il proprio lavoro da una prospettiva nuova, fatta di creatività, strategia e maggiore consapevolezza.

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Foto Opel

I risultati raggiunti confermano il peso dell’iniziativa. Nel corso dell’Academy sono stati prodotti oltre 25 contenuti, capaci di superare complessivamente i 20 milioni di visualizzazioni. Numeri importanti, che mostrano quanto i nuovi linguaggi digitali possano diventare uno strumento efficace anche per raccontare un marchio automobilistico, quando vengono affidati a voci autentiche e capaci di interpretare il prodotto in modo personale.

Daniela Campagna, Head of Marketing di Stardust, ha sottolineato proprio questo aspetto: la Stardust Academy nasce per creare un ponte tra formazione e lavoro, dando ai giovani talenti la possibilità di crescere, sperimentare e confrontarsi con richieste vicine a quelle del mercato. La collaborazione con Opel ha reso il percorso ancora più concreto, portando i partecipanti a misurarsi con aspettative reali e con gli standard di un grande brand.

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Anche Giorgio Vinciguerra, Managing Director di Opel Italia, ha evidenziato la qualità dei contenuti presentati. Secondo il manager, ogni creator è riuscito a interpretare il brief in modo personale e credibile, raccontando Opel Mokka non solo come auto, ma come espressione di stile, personalità e innovazione. Un risultato che conferma il valore della collaborazione tra marchi e creator per raggiungere pubblici nuovi con linguaggi più diretti, naturali e vicini alle community digitali.