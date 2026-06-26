Nuova Lancia Phedra, il sogno premium che sfida la nuova strategia Stellantis

La nuova Lancia Phedra torna a far parlare di sé, almeno sul terreno dell’immaginazione digitale. Nelle scorse ore Sezer Design – Concept Cars & Bikes ha pubblicato su Facebook un render che prova a reinterpretare uno dei nomi più particolari della storia recente del marchio, accompagnando le immagini con una domanda semplice ma suggestiva: e se Lancia reinventasse la Phedra come un van premium completamente elettrico?

Advertisement

Un render immagina una nuova Lancia Phedra come van elettrico premium, tra interni lounge e stile Lancia

Il risultato è un concept virtuale che guarda con decisione al futuro. La nuova Lancia Phedra immaginata dal designer mantiene l’idea di un grande veicolo da viaggio, ma la rilegge con proporzioni moderne, superfici pulite e un’impostazione quasi da lounge su ruote.

Il frontale è dominato da una firma luminosa sottile, mentre il nome Lancia appare in evidenza su una fascia nera che richiama il nuovo linguaggio stilistico del marchio. Anche la coda, verticale e molto scenografica, punta su linee essenziali e gruppi ottici sottili, dando al van un’immagine più elegante che commerciale.

Advertisement

A colpire è soprattutto l’abitacolo, pensato come uno spazio premium, ampio e tecnologico. Il render mostra un ambiente raffinato, con grande attenzione alle luci, ai materiali e alla disposizione dei comandi. Questa Phedra digitale sembra voler immaginare una possibile alternativa italiana ai grandi van di lusso elettrici, un segmento di nicchia ma sempre più interessante per chi cerca comfort, rappresentanza e mobilità a zero emissioni locali.

Naturalmente, al momento non esiste alcuna conferma ufficiale su un ritorno della Phedra nella gamma Lancia. Il render arriva in una fase molto delicata per il marchio. Dopo il debutto della nuova Ypsilon e con la nuova Gamma ormai vicina, anche grazie alle prime immagini già mostrate, cresce l’attesa per capire quale direzione prenderà davvero Lancia nei prossimi anni.

Advertisement

Il nuovo piano Stellantis ha cambiato diversi equilibri interni e Lancia è passata sotto la gestione di Fiat. Questo potrebbe incidere in modo importante sulle future scelte di prodotto. La nuova Delta, inizialmente indicata come possibile arrivo nel 2028, oggi sembra molto più difficile da immaginare, almeno nelle forme previste in passato. Appare invece più concreta l’ipotesi di una gamma composta da modelli compatti, maggiormente allineati alla nuova strategia e più vicini all’impostazione Fiat.