Stellantis Tychy fa mezzo milione: il trionfo dei B-SUV firmati Jeep, Alfa Romeo e Fiat

Lo stabilimento Stellantis Tychy ha tagliato un traguardo importante: mezzo milione di B-SUV prodotti. Un risultato che racconta bene il ruolo ormai centrale della fabbrica polacca nella strategia europea del gruppo, soprattutto in un segmento diventato sempre più competitivo e richiesto. I modelli che nascono a Tychy parlano a clienti molto diversi tra loro, ma uniti dalla ricerca di auto compatte, pratiche, sicure e curate nello stile, con interni spaziosi e motorizzazioni capaci di adattarsi a esigenze quotidiane sempre più varie.

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Stellantis Tychy supera quota 500 mila B-SUV con Jeep Avenger, Alfa Romeo Junior e Fiat 600

A rendere simbolico il traguardo è stato il modello numero 500.000 uscito dalla linea di produzione: un’Alfa Romeo Junior Sport Speciale in Rosso Brera con tetto nero, equipaggiata con motore Mild Hybrid 1.2 T3 da 145 CV Q4. Una vettura che rappresenta bene la nuova fase dello stabilimento, oggi legato a tre modelli chiave per Stellantis: Jeep Avenger, Alfa Romeo Junior e Fiat 600. Tre auto con personalità differenti, ma costruite sulla stessa visione industriale e pensate per interpretare il mondo dei B-SUV da angolazioni diverse.

Il momento è stato celebrato insieme ai dipendenti dello stabilimento e a Christophe Montavon, Direttore della Produzione Europea di Stellantis. Il manager ha sottolineato il valore del lavoro svolto dal team di Stellantis Tychy, evidenziando come competenza, esperienza e attenzione alla qualità siano alla base di ogni vettura prodotta. Un riconoscimento importante per una fabbrica che, negli ultimi anni, ha vissuto una profonda trasformazione.

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Anche Janusz Puzoń, direttore dello stabilimento Stellantis Tychy, ha dato una lettura molto concreta del risultato. Mezzo milione di vetture, ha spiegato, significa anche mezzo milione di modi diversi di intendere l’auto ideale. Dietro ogni modello c’è una combinazione di tecnologie moderne, esperienza produttiva e attenzione a chi userà davvero l’auto tutti i giorni. Non solo numeri di produzione, quindi, ma veicoli pensati per accompagnare famiglie, professionisti e clienti con abitudini diverse.

Tra i modelli prodotti nello stabilimento Stellantis Tychy, la Jeep Avenger ha assunto un ruolo di primo piano. Con oltre 270.000 ordini in Europa, è diventata una delle vetture più rappresentative del marchio nel Vecchio Continente. La nuova Avenger, oggi in produzione, amplia ulteriormente la proposta con un design aggiornato e una gamma molto articolata, che comprende versioni e-Hybrid, completamente elettriche, 4xe e il nuovo motore benzina Turbo 100 con cambio manuale.

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Accanto alla Avenger c’è l’Alfa Romeo Junior, sempre più importante nel segmento dei SUV compatti premium. Disponibile in oltre 40 mercati, propone una gamma ampia e ben differenziata: dalla Elettrica Veloce da 280 CV alla Elettrica da 156 CV, fino alla Ibrida da 145 CV, offerta sia a trazione anteriore sia integrale. La Junior Sport Speciale, protagonista del mezzo milionesimo esemplare, aggiunge un’impronta ancora più distintiva grazie a dettagli estetici dedicati, materiali ricercati e una dotazione tecnologica particolarmente ricca.

Il suo stile punta su elementi neri della carrozzeria, inserti argentati su minigonne e paraurti, cerchi in lega “Fori” da 18 pollici con finitura bicolore Matt Miron Diamond Cut e badge esclusivi “Sport Speciale”. L’abitacolo segue la stessa logica, con Alcantara traforata, sedili riscaldati e regolabili elettricamente, volante in pelle e Alcantara, cuciture a contrasto, loghi illuminati, pedali in alluminio e illuminazione ambientale.

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A completare il quadro c’è la Fiat 600, proposta con motorizzazioni ibride, elettriche e benzina 1.2 Turbo da 100 CV con cambio manuale. La gamma include anche la 600 Sport, pensata per dare al modello un carattere più dinamico e personale. Insieme, Jeep Avenger, Alfa Romeo Junior e Fiat 600 compongono una delle offerte più complete nel segmento B-SUV, con soluzioni che spaziano dai motori tradizionali alle varianti elettrificate.

Lo stabilimento Stellantis Tychy produce auto per il mercato europeo da oltre cinquant’anni. Nel 2025 ha celebrato il proprio cinquantesimo anniversario superando gli 11 milioni di veicoli complessivamente prodotti. Nello stesso anno si è chiuso anche un programma quinquennale di modernizzazione che ha accompagnato l’avvio della nuova generazione di B-SUV, portando sulle strade europee modelli benzina, ibridi ed elettrici nati da una fabbrica che continua a evolversi insieme al mercato.