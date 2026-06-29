Leapmotor accende l’estate 2026 in Italia con il Vertical Summer Tour

Leapmotor porta la propria idea di mobilità direttamente sulle spiagge italiane e sceglie il Vertical Summer Tour 2026 per avvicinare il pubblico a una gamma sempre più ampia e tecnologica. L’evento itinerante, ormai tra gli appuntamenti più riconoscibili dell’estate, torna con un format che unisce musica, sport, intrattenimento e momenti di incontro nelle principali località balneari del Paese.

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Leapmotor porta l’elettrico sulle spiagge italiane con il Vertical Summer Tour 2026: test drive, giochi e nove tappe da Bibione a San Vito Lo Capo

Per l’edizione 2026, Leapmotor sarà per la prima volta Title Partner del Tour, rafforzando una strategia che punta a rendere l’auto elettrificata più vicina, accessibile e comprensibile anche fuori dai contesti tradizionali. Non solo showroom e concessionarie, dunque, ma luoghi frequentati, informali e aperti, dove il marchio può raccontarsi in modo diretto a un pubblico trasversale.

Il Vertical Summer Tour attraverserà l’Italia con nove tappe, da Bibione a San Vito Lo Capo, trasformando ogni appuntamento in un vero villaggio estivo. A rendere ancora più riconoscibile l’atmosfera ci sarà Radio Deejay, media partner dell’iniziativa, con musica, talent e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere il pubblico durante tutta la giornata.

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Nel Maxi Village, Leapmotor avrà uno spazio dedicato costruito intorno a un’idea semplice: far conoscere il brand attraverso esperienze concrete. La Leapmotor Lounge sarà il cuore dell’area, pensata come zona di relax e approfondimento, mentre lo stand ospiterà attività di engagement, giochi e iniziative aperte a tutti. Tra queste ci saranno la Leapmotor Blow Boost, una sfida di velocità con mini vetture, e la Leapmotor Sand Hole, gioco di abilità sulla sabbia. A completare il programma arriverà anche la Leapmotor Beach Race, un percorso ispirato alle obstacle race, progettato per coinvolgere il pubblico in modo dinamico e leggero.

Uno degli elementi centrali sarà però l’area test drive, dove i visitatori potranno provare da vicino i modelli della gamma. In vetrina ci sarà la T03, city car 100% elettrica già tra le proposte più rappresentative del marchio, affiancata dalle B10 REEV Hybrid e C10 REEV Hybrid, dotate di tecnologia ibrida Range Extender. Spazio anche alla nuova B05, compatta elettrica appena introdotta sul mercato e destinata a diventare una delle protagoniste dell’estate 2026.

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La Leapmotor B05 punta su un’immagine più sportiva e contemporanea, con soluzioni digitali avanzate e un’impostazione pensata per un pubblico urbano, giovane e dinamico. Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia, ha sottolineato il valore del ritorno al Vertical Summer Tour, questa volta nel ruolo di Title Partner, definendolo un’occasione concreta per dialogare con le persone e raccontare una visione di mobilità elettrica accessibile, moderna e vicina alle esigenze quotidiane.

Il calendario partirà da Bibione l’11 e 12 luglio, per poi toccare Rimini, Civitanova Marche, Marina di Massa, Terracina, San Salvo, Soverato, Marina di Ragusa e infine San Vito Lo Capo, dove il tour si fermerà dal 21 al 23 agosto.