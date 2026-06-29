Fiat Grizzly Fastback Hybrid, le foto spia svelano la versione più accessibile del nuovo SUV coupé

Fiat Grizzly Fastback Hybrid torna sotto i riflettori grazie a una nuova serie di foto spia pubblicate sui social da Walter Vayr e realizzate da Gabetz Spy Unit. Gli scatti mostrano un esemplare ormai privo di camuffature pesanti, impegnato su strada, e permettono di osservare più da vicino una delle varianti più interessanti del nuovo SUV di segmento C della casa torinese: quella ibrida con allestimento economico.

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Le foto spia mostrano la Fiat Grizzly Fastback Hybrid quasi senza camuffature, nella versione base

Le immagini arrivano a poche settimane dalla diffusione delle prime foto ufficiali di Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, due modelli destinati ad ampliare la presenza del marchio nel cuore del mercato europeo. Il debutto internazionale è previsto in autunno al Salone dell’auto di Parigi, anche se non si esclude una prima anteprima già nel mese di luglio, utile per accendere l’attenzione su uno dei progetti più importanti della nuova fase Fiat.

La vettura fotografata conferma l’impostazione da SUV coupé già anticipata dalle immagini ufficiali. Il profilo laterale è quello di una carrozzeria rialzata ma più filante rispetto alla Grizzly tradizionale, con tetto discendente verso la coda, lunotto inclinato e una linea complessiva più dinamica. La fiancata appare pulita, con superfici ampie e passaruota marcati, mentre la coda corta e alta rafforza l’identità fastback del modello.

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L’esemplare avvistato sembra però appartenere a una configurazione d’ingresso. A suggerirlo sono alcuni dettagli, come i cerchi dal disegno semplice, le finiture meno ricercate e un’impostazione generale più sobria rispetto alle versioni mostrate nelle immagini ufficiali. Non mancano comunque elementi di personalità, a partire dai gruppi ottici anteriori sottili, dal frontale verticale e dalla firma luminosa posteriore composta da piccoli elementi orizzontali.

Sul piano tecnico, la Fiat Grizzly Fastback Hybrid dovrebbe inserirsi in una gamma molto ampia, pensata per offrire motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche. Fiat ha già indicato una strategia basata sulla massima accessibilità, con modelli progettati per un pubblico internazionale e costruiti su una piattaforma globale condivisa. Il Grizzly Fastback, in particolare, dovrebbe puntare su una lunghezza inferiore ai 4,5 metri, abitacolo spazioso e buona capacità di carico, cercando di unire praticità familiare e immagine più sportiva.

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La versione ibrida avvistata nelle foto spia potrebbe avere un ruolo centrale nei mercati europei, dove i clienti continuano a cercare SUV compatti dai costi di gestione contenuti, senza passare necessariamente al full electric. Per Fiat sarebbe una soluzione strategica: proporre un modello dal look moderno, ma con una meccanica più accessibile e adatta all’uso quotidiano.

Gli scatti di Gabetz Spy Unit mostrano anche il posteriore con logo Fiat ben visibile, fanali sottili e paraurti massiccio. Dettagli che confermano quanto il progetto sia ormai vicino alla fase finale, in attesa delle informazioni ufficiali su gamma, motori, prezzi e tempi di arrivo nelle concessionarie.