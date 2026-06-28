Concept Alfa Romeo GTV 926, eleganza e muscoli per il Biscione del futuro

Il Concept Alfa Romeo GTV 926 è una di quelle creazioni digitali capaci di fermare lo sguardo e riaprire una domanda che molti appassionati si portano dietro da anni: come sarebbe oggi una vera coupé Alfa Romeo? Le immagini pubblicate oggi dal creatore digitale indipendente Bruno Callegarin immaginano come sarebbe una gran turismo bassa, pulita, muscolosa senza eccessi, con proporzioni classiche e un’impronta moderna che richiama immediatamente il patrimonio sportivo del Biscione.

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Il Concept Alfa Romeo GTV 926 di Bruno Callegarin immagina una coupé Alfa Romeo bassa e muscolosa, e riaccende il dibattito sul futuro

Il nome scelto non è casuale. GTV, nella storia Alfa Romeo, significa emozione, eleganza, guida e identità italiana. In questa interpretazione la carrozzeria argentata esalta superfici levigate e passaruota pieni, mentre il frontale sottile e la coda compatta sembrano voler collegare passato e futuro senza cadere nella nostalgia facile.

Callegarin ha voluto chiarire il senso del suo lavoro, dopo i commenti di chi si è subito concentrato su motori, piattaforme e soluzioni tecniche. Il ruolo del car designer, ha spiegato, è molto più complesso del semplice disegnare una bella linea: significa bilanciare visione artistica, vincoli ingegneristici, aerodinamica ed eredità storica di un marchio. Ha inoltre precisato di non occuparsi di interni, motorizzazioni o piattaforme, aspetti che appartengono ad altri team.

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Il Concept Alfa Romeo GTV 926 arriva in un momento particolarmente interessante per il marchio. Alfa Romeo sta cercando un nuovo equilibrio dopo che il nuovo piano di Stellantis ha previsto cambiamenti importanti alle sue strategie. La gamma attuale ruota attorno a Junior e Tonale, mentre Giulia e Stelvio continueranno a restare in produzione fino al 2027, comprese le versioni Quadrifoglio.

Nel piano futuro del Biscione sono previsti nuovi modelli nel segmento C, un C-SUV su base STLA-M erede di Tonale, una hatchback su piattaforma STLA-ONE erede di Giulietta e 147 e ulteriori soluzioni multi-energy per il segmento D, con alimentazioni ibride ed elettriche. In questo scenario, una coupé come la GTV 926 mette in evidenza come tra i fan del bicione sia ancora vivo il desiderio di rivedere Alfa Romeo su un territorio fatto di stile, sportività e passione pura.