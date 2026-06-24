Erede di Alfa Romeo Tonale, il Biscione prepara la svolta nel segmento C

L’erede di Alfa Romeo Tonale comincia a far discutere ancora prima di esistere davvero. Nelle scorse ore, il creatore digitale Tommaso Ciampi ha pubblicato su Facebook alcuni render che immaginano il possibile aspetto del futuro C-SUV del Biscione, il modello che Alfa Romeo produrrà nello stabilimento Stellantis di Melfi, come già confermato ufficialmente dal gruppo.

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Alfa Romeo prepara un nuovo C-SUV per Melfi, pensato per rilanciare il marchio con design sportivo, tecnologia e volumi più solidi

Le immagini mostrano un SUV compatto dal profilo sportivo, con proporzioni muscolose, superfici scolpite e un’impostazione più dinamica rispetto all’attuale Tonale. Il frontale riprende gli elementi chiave dell’identità Alfa Romeo, a partire dallo scudetto centrale, mentre la coda appare più filante e moderna, quasi da crossover coupé. Non si tratta, va ricordato, di immagini ufficiali, ma di una libera interpretazione digitale con aiuto dell’AI. Eppure il lavoro di Ciampi coglie un punto centrale: il prossimo modello di segmento C sarà fondamentale per il futuro del marchio.

Alfa Romeo arriva infatti a questa fase in un momento complesso. Dopo l’entusiasmo generato dal lancio delle nuove Tonale e Junior, il Biscione deve fare i conti con una pressione commerciale crescente e con vendite che non hanno ancora raggiunto i livelli necessari per garantire una crescita solida e continuativa. Il marchio resta fortissimo sul piano dell’immagine, ma ha bisogno di volumi, mercati e prodotti capaci di sostenere davvero la nuova fase industriale.

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È qui che entra in gioco il nuovo piano guidato da Antonio Filosa. La strategia prevede una maggiore regionalizzazione di Alfa Romeo, con modelli e priorità più vicini alle esigenze dei singoli mercati. In questo quadro, il segmento C diventa il nuovo fulcro delle attività future: una scelta logica, perché proprio tra SUV compatti e crossover medi si gioca oggi una delle partite più importanti del mercato europeo e globale.

Il futuro C-SUV di Melfi avrà quindi un compito pesante: raccogliere l’eredità della Tonale, ma anche correggerne i limiti, parlando a un pubblico più ampio senza tradire il carattere sportivo del marchio. Dovrà essere tecnologico, efficiente, competitivo nei prezzi e, soprattutto, riconoscibile come una vera Alfa Romeo. Restano invece ancora sospese le nuove Giulia e Stelvio, due modelli simbolo che gli appassionati attendono con impazienza.