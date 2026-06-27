Alfa Romeo Junior, paura in autostrada per Imma Battaglia: “Il motore si è bloccato a 120 all’ora”

Una corsa in autostrada come tante, poi all’improvviso la paura. Imma Battaglia ha raccontato su Instagram i momenti difficili vissuti ieri, 26 giugno, mentre era alla guida della sua Alfa Romeo Junior. Un’auto praticamente nuova, con meno di un anno di vita e circa 14.000 chilometri, che secondo l’attivista si sarebbe fermata di colpo mentre viaggiava a 120 chilometri orari.

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Imma Battaglia racconta il guasto della sua Alfa Romeo Junior in autostrada: motore bloccato a 120 km/h, paura, soccorso e polemiche sui social

Nel video pubblicato sui social, Battaglia è visibilmente scossa. Parla a caldo, con la voce carica di rabbia e spavento. “Io sono allucinata, è successa una cosa gravissima”, dice, spiegando che il motore della sua Alfa Romeo Junior si sarebbe bloccato senza darle il tempo di fare quasi nulla. In autostrada, a quella velocità, bastano pochi secondi perché tutto possa diventare pericoloso.

A bordo con lei c’era anche Roberta Savona. Le due, per fortuna, si trovavano sulla corsia di destra. Ed è stato proprio questo dettaglio, nel racconto di Battaglia, a fare la differenza. Se l’auto si fosse fermata in mezzo alla carreggiata o sulla corsia di sorpasso, le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi, anche per chi arrivava da dietro.

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L’Alfa, ormai senza risposta, avrebbe continuato ad andare avanti solo per inerzia. Battaglia ha cercato di mantenerla il più possibile sotto controllo, fino a raggiungere una piazzola di emergenza. Solo lì lei e Savona sono riuscite a fermarsi e a mettersi al sicuro.

Finita la paura più immediata, però, sarebbe iniziata un’altra trafila. Nel post pubblicato insieme al video, l’attivista ha spiegato che l’auto si sarebbe fermata intorno alle 19.15 e che subito dopo avrebbe provato a contattare il soccorso Arval. Ma, secondo quanto raccontato, i numeri indicati sui documenti l’avrebbero rimandata a voci automatiche e attese senza esito.

Il carroattrezzi sarebbe arrivato alle 20.42, dopo oltre un’ora. A quel punto Battaglia avrebbe scoperto che il mezzo poteva accompagnarle soltanto fino alla prima uscita utile dell’autostrada. Da lì in poi, lei e Savona avrebbero dovuto cercare un’altra soluzione, continuando a chiamare numeri di assistenza che, a suo dire, non rispondevano.

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Alla fine sono stati amici e familiari ad andare a prenderle. Il video ha acceso subito il dibattito sui social: tanti messaggi di solidarietà, ma anche domande sulla sicurezza dell’Alfa Romeo Junior e sull’assistenza ricevuta dopo il guasto.

Alfa Romeo è intervenuta sul caso confermando di essere a conoscenza dell’episodio segnalato e di aver avviato una verifica tecnica sulla vettura coinvolta. Il marchio ha precisato che, al momento, non risultano anomalie pregresse su quello specifico veicolo né elementi che facciano pensare a un problema diffuso. La casa automobilistica ha inoltre ribadito che sicurezza e assistenza ai clienti restano priorità assolute. A comunicarlo è stato Marco Pontida, portavoce di Alfa Romeo Italia. “La questione è al vaglio dei tecnici”, ha spiegato, assicurando massima attenzione sul caso da parte del Biscione.