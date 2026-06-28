Targa Florio Classica 2026: verso la rievocazione con auto storiche di pregio

La Targa Florio è stata una delle gare automobilistiche più prestigiose di sempre. Tutti i migliori piloti e costruttori vivevano con entusiasmo la partecipazione all’appuntamento agonistico siciliano, che brillava come e più di una stella.

Advertisement

Oggi la parte sportiva continua con la formula rally, mentre il ricordo della vecchia gara, che si è fissata in modo indelebile nel cuore della gente, trova linfa rievocativa nella Targa Florio Classica. L’edizione 2026 andrà in scena dal 15 al 18 ottobre.

Anche se mancano parecchi mesi all’appello, cresce l’attesa negli appassionati e nei collezionisti, che vogliono tuffarsi nella magia della Sicilia. Una delle giornate sarà interamente dedicata ad alcuni luoghi connessi alla mitica corsa di don Vincenzo Florio. Una scelta doverosa, la cui assenza avrebbe svuotato di contenuti il rendez-vous isolano.

Advertisement

Per chi non lo sapesse, la Targa Florio è la gara automobilistica più longeva del mondo. Onorarne il ricordo, anche nella dimensione storica e culturale, è un dovere imprescindibile. Ecco perché da alcuni anni, come accade per la 1000 Miglia, si celebra una rievocazione turistica dell’evento: appunto la Targa Florio Classica.

L’edizione 2026 sarà l’ultima tappa del Campionato Italiano Grandi Eventi per vetture d’epoca e del Campionato Italiano Grandi Eventi Regolarità Auto Moderne di ACI Sport. Niente male, vero? Le iscrizioni si sono aperte già da un po’ di tempo ed oggi è in pieno esercizio la marcia di avvicinamento a questo appuntamento legato a una nobile storia.

Advertisement

Si profilano emozioni di alta gamma, per i partecipanti e per il pubblico, che prenderanno forma soprattutto quando le vetture della Targa Florio Classica faranno tappa sulle Madonie, per riallacciare il rapporto sensoriale coi luoghi della leggendaria sfida automobilistica siciliana.

Ovviamente, anche il resto del pacchetto sarà intonato all’obiettivo di regalare la migliore esperienza agli ospiti, con scenari intriganti, capaci di fare la gioia dei sensi. A Palermo, quartier generale dell’edizione 2026 dell’evento, si può ipotizzare il consueto bagno di folla. Segue il programma di massima, pubblicato sul sito ufficiale di ACI Palermo.

Targa Florio Classica 2026: gli appuntamenti

Foto ACI Sport

Palermo 15-18 Ottobre 2026

PROGRAMMA*

Mercoledì 14 ottobre

– Possibilità di anticipare le verifiche sportive e tecniche di gara e distribuzione road book.

Advertisement

Giovedì 15 ottobre- Verifiche sportive e tecniche di gara e distribuzione road book.

– Pranzo libero.

– Cena di benvenuto.

Venerdì 16 ottobre / Prima Tappa- Partenza Prima Tappa.

– Sosta pranzo.

– Arrivo a Palermo.

– Cena nei rispettivi hotel.

Sabato 17 ottobre / Seconda Tappa “Circuito delle Madonie”- Partenza 2a Tappa.

– Sosta pranzo.

– Arrivo a Palermo.

– Cena di Gala.

Domenica 18 ottobre / Trofeo e Cerimonia di Premiazione- Partenza Trofeo.

– Arrivo a Palermo.

– Cerimonia di Premiazione e light lunch.

*Programma provvisorio

Fonte | Targa Florio Official