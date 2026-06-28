Ferrari Luce, sold out in un nanosecondo: la Cina si prende tutti gli 88 esemplari

La Ferrari Luce è già un caso. Tutti gli 88 esemplari destinati alla Cina sono stati venduti immediatamente, una notizia che arriva dal gigante asiatico e che cambia il racconto attorno alla prima Rossa elettrica della storia. Dopo settimane di commenti taglienti, previsioni catastrofiche e sentenze pronunciate quasi in tempo reale, il mercato ha dato una risposta molto più concreta delle opinioni: i clienti ci sono, e hanno comprato.

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Ferrari Luce conquista il mercato cinese: 88 esemplari venduti subito, nonostante il prezzo da 514mila euro

Ferrari Luce, fin dal momento della presentazione, ha diviso. Era inevitabile. Una Ferrari elettrica non poteva passare inosservata, né poteva essere accolta con indifferenza da un mondo abituato a identificare Maranello con il rombo, la tradizione meccanica e una certa idea romantica di prestazione. Eppure, proprio mentre alcuni osservatori parlavano già di terremoto interno e di presunti problemi ai vertici del Cavallino Rampante, la realtà commerciale ha preso una direzione diversa.

L’amministratore delegato Benedetto Vigna aveva parlato subito di un forte interesse da parte del pubblico. I fatti, almeno in Cina, sembrano dargli ragione. Gli 88 esemplari disponibili, proposti a circa 514mila euro, sono andati esauriti in tempi rapidissimi. Un prezzo elevato, anche per gli standard Ferrari, ma evidentemente non abbastanza da frenare una clientela attratta dall’idea di possedere la vettura più rivoluzionaria mai uscita da Maranello.

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Il dato pesa ancora di più se letto nel contesto attuale. In Cina, molte aziende europee stanno facendo i conti con una concorrenza locale sempre più aggressiva, soprattutto nel settore elettrico e ad alte prestazioni. Le supercar cinesi avanzano, forti di tecnologia, velocità di sviluppo e prezzi spesso più competitivi. La Ferrari Luce, però, sembra aver intercettato una fascia di pubblico diversa: automobilisti facoltosi che cercano innovazione, sì, ma senza rinunciare al valore simbolico del Cavallino Rampante.

Il confronto con altri modelli rende il quadro ancora più interessante. In Cina, Ferrari Luce costa ben più dell’Amalfi, ferma attorno ai 350mila euro, e supera anche molte rivali locali ad alte prestazioni. Nonostante questo, gli acquirenti hanno scelto di fiondarsi sulla prima elettrica Ferrari, trasformando quello che per alcuni doveva essere un rischio d’immagine in un segnale di forza commerciale.

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Perché, elettrica o meno, Ferrari resta Ferrari: un marchio che continua a rappresentare potere, esclusività e desiderio per chi può permettersi di entrare in un club dove il prezzo non è mai stato e mai sarà un problema.