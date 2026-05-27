Ferrari Luce, il design non convince: anche il tuner Jean Pierre Kraemer ironizza

La Ferrari Luce continua a far parlare di sé. La prima elettrica del Cavallino, presentata come uno dei progetti più importanti nella storia recente di Maranello, ha acceso il confronto tra chi vede nel modello una naturale evoluzione tecnologica e chi, invece, fatica a riconoscere in questa vettura l’anima tradizionale Ferrari.

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Tra le voci più recenti si è aggiunta quella di Jean Pierre Kraemer, preparatore e volto noto di YouTube, che su Instagram ha commentato con tono ironico l’arrivo della nuova Ferrari elettrica. Le sue parole hanno subito attirato l’attenzione degli appassionati, soprattutto per il paragone con altre sportive elettriche già molto discusse per impostazione, peso, design e sound artificiale.

Il tema, però, va oltre una semplice reazione social. La Ferrari Luce rappresenta un passaggio delicato per il marchio: non solo perché introduce la trazione completamente elettrica nel mondo Ferrari, ma perché prova a reinterpretare valori storici come prestazioni, esclusività e coinvolgimento di guida in una forma completamente nuova.

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Sulla carta, i numeri sono di altissimo livello. La vettura misura circa cinque metri, offre cinque posti, adotta quattro motori elettrici e sviluppa 1.047 CV. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 2,5 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 310 km/h. Dati che confermano l’ambizione tecnica del progetto.

A dividere maggiormente è il design, firmato da Jony Ive, ex responsabile del design Apple. Linee pulite, ampie superfici vetrate e un abitacolo dal taglio fortemente tecnologico rendono la Ferrari Luce diversa da qualsiasi altra Ferrari recente.

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Ed è proprio qui che si concentra il dibattito: Maranello ha scelto una strada coraggiosa, ma una parte del pubblico resta legata a un’idea più tradizionale del Cavallino. La sfida, ora, sarà trasformare curiosità e scetticismo in desiderabilità.