Nuova Lancia Fulvia coupé HF: il concept digitale che risveglia una leggenda

La Nuova Lancia Fulvia coupé HF torna a far parlare di sé, anche se per il momento solo nel campo dell’immaginazione digitale. Nelle scorse settimane il creatore Carlo Indelicato ha pubblicato su LinkedIn un render dedicato a una possibile reinterpretazione moderna della celebre coupé torinese, accompagnandolo con parole che hanno subito acceso la curiosità degli appassionati: “Il Fulmine di Chivasso ritorna a riproporsi”.

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Un render digitale reimmagina la nuova Lancia Fulvia Coupé HF in chiave moderna

Il progetto non è ufficiale, ma tocca una corda molto sensibile per chi conosce la storia Lancia. La Fulvia Coupé HF è stata una delle vetture più rappresentative del marchio, capace di unire eleganza, leggerezza e carattere sportivo. Presentata nel 1965, nella sua evoluzione HF, sigla di High Fidelity, divenne molto più di una coupé raffinata: si trasformò in un’arma da rally, fino alla storica vittoria nel Campionato Internazionale Rally del 1972.

Il render di Indelicato prova a immaginare come potrebbe rinascere oggi con quella stessa filosofia. Si tratta di una coupé compatta, tesa, riconoscibile, costruita idealmente attorno a linee pulite e proporzioni sportive. Il nome Fulvia porta con sé un’eredità pesante, fatta di tecnica, corse e identità italiana. Per questo ogni possibile ritorno, anche solo virtuale, basta a generare attenzione.

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Nel frattempo Lancia vive una fase delicata e decisiva. Il marchio, passato sotto la gestione di Fiat nella nuova organizzazione interna al gruppo, sta cercando di ricostruire una gamma credibile dopo anni di presenza quasi simbolica sul mercato. Il primo tassello è stato il ritorno della nuova Ypsilon, ma gli occhi sono già puntati sulla prossima grande novità: la nuova Lancia Gamma.

Proprio la Gamma ha mostrato di recente le prime immagini, anticipando un modello chiamato ad ampliare il raggio d’azione del brand e a riportarlo in una fascia più alta del mercato. Sarà una vettura fondamentale per capire quale direzione prenderà davvero Lancia nei prossimi anni, tra eleganza, tecnologia e una nuova idea di premium italiano.

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Resta invece più incerto il destino della Delta. Il suo ritorno è stato più volte evocato, ma al momento non è chiaro se vedremo davvero una nuova generazione di uno dei nomi più iconici della storia Lancia. Il ritorno nell’orbita Fiat potrebbe però aprire scenari diversi e generare nuovi modelli, magari più vicini alla tradizione del marchio.

In questo quadro, la Nuova Lancia Fulvia coupé HF immaginata da Carlo Indelicato diventa un modo per ricordare a tutti quanto patrimonio emotivo ci sia ancora intorno al nome Lancia.