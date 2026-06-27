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Nuova Lancia Fulvia coupé HF: il concept digitale che risveglia una leggenda

Un render pubblicato da Carlo Indelicato su LinkedIn immagina la rinascita della Lancia Fulvia Coupé HF, storica coupé sportiva del marchio torinese. Il progetto, non ufficiale, riaccende l’interesse degli appassionati mentre Lancia lavora al rilancio con la nuova Ypsilon, la futura Gamma e l’incerto ritorno della Delta.

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Nuova Lancia Fulvia Coupé HF

La Nuova Lancia Fulvia coupé HF torna a far parlare di sé, anche se per il momento solo nel campo dell’immaginazione digitale. Nelle scorse settimane il creatore Carlo Indelicato ha pubblicato su LinkedIn un render dedicato a una possibile reinterpretazione moderna della celebre coupé torinese, accompagnandolo con parole che hanno subito acceso la curiosità degli appassionati: “Il Fulmine di Chivasso ritorna a riproporsi”.

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Un render digitale reimmagina la nuova Lancia Fulvia Coupé HF in chiave moderna

Il progetto non è ufficiale, ma tocca una corda molto sensibile per chi conosce la storia Lancia. La Fulvia Coupé HF è stata una delle vetture più rappresentative del marchio, capace di unire eleganza, leggerezza e carattere sportivo. Presentata nel 1965, nella sua evoluzione HF, sigla di High Fidelity, divenne molto più di una coupé raffinata: si trasformò in un’arma da rally, fino alla storica vittoria nel Campionato Internazionale Rally del 1972.

Il render di Indelicato prova a immaginare come potrebbe rinascere oggi con quella stessa filosofia. Si tratta di una coupé compatta, tesa, riconoscibile, costruita idealmente attorno a linee pulite e proporzioni sportive. Il nome Fulvia porta con sé un’eredità pesante, fatta di tecnica, corse e identità italiana. Per questo ogni possibile ritorno, anche solo virtuale, basta a generare attenzione.

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Nuova Lancia Fulvia Coupé HF 1

Nel frattempo Lancia vive una fase delicata e decisiva. Il marchio, passato sotto la gestione di Fiat nella nuova organizzazione interna al gruppo, sta cercando di ricostruire una gamma credibile dopo anni di presenza quasi simbolica sul mercato. Il primo tassello è stato il ritorno della nuova Ypsilon, ma gli occhi sono già puntati sulla prossima grande novità: la nuova Lancia Gamma.

Proprio la Gamma ha mostrato di recente le prime immagini, anticipando un modello chiamato ad ampliare il raggio d’azione del brand e a riportarlo in una fascia più alta del mercato. Sarà una vettura fondamentale per capire quale direzione prenderà davvero Lancia nei prossimi anni, tra eleganza, tecnologia e una nuova idea di premium italiano.

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Nuova Lancia Fulvia Coupè HF

Resta invece più incerto il destino della Delta. Il suo ritorno è stato più volte evocato, ma al momento non è chiaro se vedremo davvero una nuova generazione di uno dei nomi più iconici della storia Lancia. Il ritorno nell’orbita Fiat potrebbe però aprire scenari diversi e generare nuovi modelli, magari più vicini alla tradizione del marchio.

In questo quadro, la Nuova Lancia Fulvia coupé HF immaginata da Carlo Indelicato diventa un modo per ricordare a tutti quanto patrimonio emotivo ci sia ancora intorno al nome Lancia.

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