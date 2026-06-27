Fiat Argo fa festa in Brasile: 750 mila unità prodotte e un successo che non rallenta

Fiat Argo continua a essere una delle certezze di Fiat in Brasile. In nove anni, la compatta ha raggiunto quota 750.000 unità prodotte nello stabilimento Stellantis di Betim, nel Minas Gerais. Un traguardo che pesa, perché arriva in un mercato competitivo e molto sensibile al rapporto tra prezzo, contenuti e affidabilità.

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Fiat Argo raggiunge 750 mila unità prodotte in Brasile: numeri, aggiornamenti e incentivi confermano il successo della compatta

Arrivata sul mercato nel 2017, Fiat Argo ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella gamma del marchio. Non ha puntato su effetti speciali, ma su una formula concreta: dimensioni adatte alla città, costi di gestione contenuti, buona dotazione e quella versatilità che in Brasile resta uno dei criteri più importanti nella scelta di un’auto. È anche per questo che il modello è riuscito a rimanere a lungo tra i preferiti del pubblico.

Negli anni la Fiat Argo è stata per oltre quattro anni tra i dieci veicoli più venduti in Brasile. Un risultato che non si costruisce solo con il prezzo, ma con la capacità di rispondere alle esigenze quotidiane degli automobilisti. C’è chi la sceglie per muoversi nel traffico urbano, chi per avere un’auto semplice da gestire, chi cerca una compatta abbastanza robusta da affrontare anche percorsi più impegnativi fuori dai grandi centri.

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Il 2025 ha confermato ancora una volta la forza commerciale del modello. Con 102.636 unità vendute nel periodo, la Fiat Argo si è piazzata come secondo veicolo più venduto del marchio nel Paese. Numeri che spiegano bene perché questa hatchback sia considerata uno dei modelli più importanti per Fiat sul mercato sudamericano.

Una parte del successo passa anche dagli aggiornamenti introdotti nel tempo. Nel 2023, ad esempio, la Argo è stata considerata una delle automatiche più economiche del suo segmento. Le versioni con cambio CVT a sette rapporti e motore Firefly 1.3 da 107 CV hanno rafforzato il suo profilo di auto comoda, efficiente e accessibile, pensata per chi vuole una vettura pratica senza rinunciare a un buon livello di comfort.

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La gamma attuale della Fiat Argo comprende cinque versioni e offre dotazioni ormai molto richieste anche sulle compatte. Tra queste ci sono il sistema multimediale con mirroring wireless per smartphone, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay senza cavi, il climatizzatore automatico digitale, i sensori di parcheggio posteriori con display grafico e il sistema Keyless Entry N’ Go.

Federico Battaglia, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America, ha sottolineato come le 750.000 unità prodotte confermino la solidità di un progetto nato per avere un ruolo forte nel segmento. La Argo, secondo il manager, resta fondamentale per Fiat in Brasile perché unisce design, efficienza, tecnologia e convenienza, mantenendo un legame diretto con le esigenze reali dei clienti.

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Nel 2025 il modello ha rafforzato ulteriormente la propria posizione grazie all’adesione alla campagna di incentivi IPI per le auto sostenibili promossa dal governo federale brasiliano. Un supporto che rende la Fiat Argo ancora più interessante per chi cerca un’auto dal prezzo competitivo, con consumi razionali e contenuti adeguati alla guida di tutti i giorni.