Una 328 GTS “sotto” e nessun coinvolgimento di Ferrari: la Conciso è all’asta

C’è una Ferrari che in pochi conoscono. La Conciso è un esemplare unico omologato per la strada, attualmente in vendita negli Stati Uniti tramite RM Sotheby’s sulla piattaforma Sealed, quella che non rivela il prezzo finale, per chi ama il mistero fino in fondo. Maranello, in tutto questo, non c’entra nulla: la vettura nasce da una 328 GTS completamente reinterpretata dalla tedesca Michalak Design, che nel 1993 ha preso la meccanica originale, l’ha tenuta intatta e ha rifatto tutto il resto.

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Carrozzeria in alluminio, linee da barchetta estrema, ossessione per il peso. Il risultato è un’auto che sulla bilancia segna 889 kg, circa 360 in meno rispetto alla 328 GTS di partenza. Con lo stesso motore originale sotto al cofano, quella riduzione di massa fa la differenza che ci si aspetta: 0-100 km/h in circa cinque secondi, velocità massima di 274 km/h. Niente elaborazioni, niente potenza aggiuntiva.

Presentata al Salone di Francoforte del 1993, la Conciso ha girato tra Nord America ed Europa prima di tornare negli Stati Uniti. Nel 2018 era stata aggiudicata all’asta per 109.250 dollari. Tra il 2022 e il 2023 è stata affidata agli specialisti italiani Bacchelli & Villa per un restauro completo: oltre 50.000 euro investiti, di cui più di 23.000 per la sola verniciatura nelle tinte Rosso Corsa e Grigio Gunmetal. Cifre che raccontano spiegano da sole il livello di cura riservato a questo esemplare.

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Nel 2019 è apparsa nel programma Jay Leno’s Garage, il che ha contribuito a portarla fuori dall’oscurità collezionistica in cui rischiava di restare. Oggi torna sul mercato con la discrezione tipica delle vendite Sealed, dove il prezzo finale, lo abbiamo detto, rimane riservato. Rarità assoluta, storia documentata, restauro appena completato: gli ingredienti per attirare l’attenzione dei collezionisti internazionali ci sono tutti. Una Ferrari così, soprattutto costruita senza Ferrari, non si vede tutti i giorni.