Nuova Lancia Delta, il sogno si ferma qui: ma forse è stato meglio così

La nuova Lancia Delta non arriverà. Almeno non per ora, e probabilmente non nella forma che molti appassionati avevano immaginato. Il ritorno del mitico modello, evocato negli ultimi anni come uno dei simboli della rinascita del marchio, sembra essere uscito dai piani più concreti di Stellantis.

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Addio alla nuova Lancia Delta: Stellantis accantona il progetto del ritorno del mito

È una notizia che lascia inevitabilmente un po’ di amarezza. Perché la Delta non è un nome qualunque: è una delle auto italiane più amate di sempre, un modello capace di attraversare la storia stradale e sportiva del nostro Paese con un peso quasi mitologico. Per molti, rivederla oggi avrebbe significato riaccendere una scintilla, riportare Lancia in un territorio emozionale, fatto di carattere, memoria e identità. Eppure, forse, è stato meglio così.

Il rischio, infatti, era enorme. Una nuova Lancia Delta avrebbe dovuto confrontarsi con un passato ingombrante, quasi impossibile da replicare. La Delta degli anni Ottanta e Novanta, soprattutto nelle versioni più legate al mondo rally, vive ormai in una dimensione fuori dal tempo. Alcuni esemplari hanno raggiunto quotazioni superiori al milione di euro, segno di un culto che va ben oltre il semplice collezionismo.

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Riprendere quel nome oggi avrebbe significato camminare su un filo sottilissimo. Troppo moderna, e sarebbe stata accusata di tradire lo spirito originale. Troppo nostalgica, e avrebbe rischiato di sembrare un’operazione di marketing. Troppo costosa, e avrebbe perso il contatto con la sua storia. Troppo razionale, e non sarebbe stata abbastanza Delta.

Il nuovo piano di Stellantis sembra andare in un’altra direzione. Lancia viene ricollocata in un perimetro più vicino a Fiat, con modelli probabilmente condivisi a livello tecnico ma differenziati per stile, finiture e posizionamento. Una scelta meno romantica, certo, ma forse più realistica.

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Del resto, Fiat non avrebbe oggi in programma una hatchback di segmento C, la categoria naturale della Delta. E dopo un avvio non semplice per la nuova Ypsilon, spingersi subito su un progetto così carico di aspettative avrebbe rappresentato un rischio industriale e d’immagine molto alto.

La prossima tappa sarà la nuova Lancia Gamma. Poi si vedrà, passo dopo passo. La Delta, per ora, resta dove forse è più al sicuro: nella memoria degli appassionati, intatta, irraggiungibile e ancora capace di far discutere.