Fiat Topolino porta la sicurezza stradale tra i banchi: quasi 18 mila studenti coinvolti

La Fiat Topolino torna protagonista, questa volta non solo sulle strade delle città ma anche nelle scuole italiane. FIAT ha chiuso con successo la seconda edizione di “TOPCLUB – A scuola di Sicurezza Stradale con FIAT”, un progetto nato per parlare ai ragazzi di mobilità, sicurezza e responsabilità in modo concreto, vicino alla loro vita quotidiana.

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FIAT coinvolge quasi 18 mila studenti in TOPCLUB: lezioni, incontri con esperti e test drive della Topolino per promuovere sicurezza e mobilità sostenibile

L’idea di fondo è semplice: prima ancora di diventare guidatori, i giovani sono già utenti della strada. Si muovono a piedi, in bici, in autobus, in monopattino e, in alcuni casi, iniziano ad avvicinarsi ai primi mezzi guidabili dai 14 anni. Per questo imparare a leggere la strada, capirne i rischi e rispettare gli altri non è un tema da rimandare, ma una parte importante della crescita.

La scuola diventa così il posto giusto da cui partire. Non solo per spiegare regole e divieti, ma per costruire una consapevolezza più ampia. La sicurezza stradale, infatti, non riguarda soltanto chi sta al volante: riguarda tutti. Ogni scelta, anche la più piccola, può fare la differenza quando si condivide lo stesso spazio con pedoni, automobilisti, ciclisti e mezzi pubblici.

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Promosso da FIAT in collaborazione con UNASCA, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e ideato e gestito da NEWAYS, il progetto ha raggiunto numeri importanti nell’anno scolastico 2025-2026: 747 classi coinvolte e 17.983 studenti delle scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia.

Al centro del percorso c’è la Fiat Topolino, quadriciclo elettrico 100% guidabile a partire dai 14 anni. Piccola, semplice da usare e pensata per la mobilità urbana, Topolino rappresenta per molti ragazzi un primo contatto con il mondo della guida. È anche un simbolo di una mobilità più leggera e sostenibile, adatta agli spostamenti brevi e alla vita nelle città.

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Il successo del modello conferma l’interesse crescente verso questa nuova forma di micromobilità. La Fiat Topolino è oggi il quadriciclo elettrico più venduto in Italia e si è ritagliata un ruolo di riferimento in un segmento sempre più osservato, soprattutto dalle famiglie e dai più giovani.

Il progetto TOPCLUB si è mosso su due livelli. Da una parte la formazione in classe, con un kit didattico digitale costruito in linea con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’Educazione civica. I ragazzi hanno seguito sei moduli dedicati alla mobilità elettrica e sostenibile, alla sicurezza stradale, ai comportamenti corretti alla guida, ai dati sugli incidenti, alla patente e al ruolo delle autoscuole.

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Alla fine del percorso, gli studenti hanno compilato un questionario per verificare le competenze acquisite e ottenere un attestato valido per crediti formativi, secondo le regole dei singoli istituti. Il test ha dato anche accesso al concorso TOPCLUB, che mette in palio una Fiat Topolino in comodato d’uso gratuito per sei mesi e un voucher da 500 euro per materiale tecnologico destinato alla scuola del vincitore.

La seconda parte del progetto ha portato l’esperienza direttamente negli istituti, con 20 incontri formativi. Gli esperti di UNASCA e della Polizia di Stato hanno incontrato gli studenti, rispondendo alle loro domande e affrontando temi concreti legati alla sicurezza quotidiana. Non sono mancati i test drive a bordo della Fiat Topolino, organizzati negli spazi scolastici sotto la supervisione di driver professionisti.

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Il percorso si è concluso con un appuntamento speciale nella sede torinese di Stellantis Italia, aperto anche alle famiglie e ai ragazzi con più di 14 anni. Un modo per allargare il messaggio oltre le aule e portarlo dentro le abitudini di tutti i giorni, dove la sicurezza stradale diventa davvero una responsabilità condivisa.