Opel porta Mokka sulle spiagge italiane: estate, test drive e mobilità elettrica nel tour di Radio Deejay

Opel sceglie di farsi vedere dove l’estate italiana è più viva: sulle spiagge. Il marchio tedesco sarà sponsor ufficiale di “Beach Like a Deejay 2026”, il tour di Radio Deejay che porterà per quattro fine settimana sport, intrattenimento e attività gratuite in alcune delle località balneari più frequentate del Paese.

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Opel porta la Mokka sulle spiagge italiane con Beach Like a Deejay 2026: eventi, test drive e focus su elettrificazione e sportività

Si parte da Jesolo, dal 3 al 5 luglio, poi il viaggio proseguirà a Viareggio dal 10 al 12 luglio, ad Alghero dal 17 al 19 luglio e infine a Barletta dal 24 al 26 luglio. Ogni tappa avrà il sapore di un villaggio estivo aperto a tutti, con attività durante il giorno, giochi, tornei, fitness e prove legate al mondo acquatico. La sera l’atmosfera cambierà, con appuntamenti live, dj set e la presenza degli speaker di Radio Deejay.

Per Opel è un modo diverso di raccontare il proprio marchio. Non dentro un salone, non attraverso una semplice esposizione statica, ma in mezzo alle persone, in un contesto fatto di vacanza, movimento e partecipazione. Una scelta che permette alla casa tedesca di avvicinare un pubblico ampio, fatto di giovani, famiglie, curiosi e appassionati, parlando di auto in modo più immediato e meno formale.

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In questo scenario, la mobilità diventa parte dell’esperienza. Chi passerà dallo stand Opel potrà conoscere da vicino il marchio, scoprire le sue ultime proposte e capire come tecnologia, design ed elettrificazione stiano cambiando il modo di vivere l’auto. Un contatto diretto, senza filtri, in un ambiente in cui anche un test drive può trasformarsi in un momento di scoperta.

Giorgio Vinciguerra, Managing Director di Opel Italia, ha definito “Beach Like a Deejay” un’occasione autentica per mettere insieme intrattenimento, territorio e persone. Per il marchio, essere presente in un contesto così partecipato significa parlare al pubblico con un linguaggio più semplice, vicino e coerente con la propria identità.

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La protagonista dello spazio Opel sarà la Mokka, scelta come hero car del tour. Il SUV compatto è oggi uno dei modelli più riconoscibili della gamma, con il frontale Opel Vizor, linee compatte e un carattere deciso. È un’auto pensata per muoversi bene in città, ma anche per distinguersi, grazie a uno stile netto e a una proposta che comprende versioni benzina, ibride e completamente elettriche.

Non mancherà la Mokka GSE, la variante elettrica più sportiva. Con 281 CV, 345 Nm di coppia, accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e velocità massima di 200 km/h, il modello porta la Mokka in una dimensione più grintosa.

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Durante le tappe, Opel organizzerà anche sessioni di test drive per permettere ai partecipanti di salire a bordo della Mokka, provarla su strada e scoprire dal vivo tecnologie, connettività e qualità dinamiche.