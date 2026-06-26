Opel Astra protagonista a Madrid: il Fan Fest unisce icone sportive e nuova era

Opel Astra ha riunito a Madrid passato e futuro in una giornata pensata soprattutto per chi, questo modello, lo ha seguito e amato negli anni. All’Autocine Madrid, in occasione del lancio della nuova generazione, Opel ha organizzato l’Astra Fan Fest, un evento che è andato oltre il semplice raduno di auto. È stato un modo per raccontare una storia lunga oltre trent’anni, fatta di modelli popolari, versioni sportive e un legame forte con tanti automobilisti europei.

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A Madrid Opel ha celebrato la nuova Opel Astra tra modelli storici e versioni sportive

Astra, per Opel, non è mai stata una vettura qualsiasi. È uno dei nomi più riconoscibili del marchio, un modello che ha attraversato epoche diverse adattandosi ai cambiamenti del mercato e alle esigenze di chi cercava un’auto concreta, accessibile e moderna. Per questo, a Madrid, la presenza dei modelli storici ha avuto un valore particolare.

Il percorso partiva da modelli simbolici come l’Opel Kadett GSI del 1987, una delle antenate più amate, per poi arrivare alle Astra che hanno segnato gli anni Novanta e Duemila. L’Astra GSI 16V del 1993, l’OPC del 2006 e l’H OPC del 2009 hanno attirato l’attenzione degli appassionati, ricordando il lato più sportivo della compatta tedesca. Sono versioni che ancora oggi parlano a chi associa il nome Astra non solo alla praticità, ma anche al piacere di guida.

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Accanto a queste icone, però, c’era la nuova generazione. La sesta Opel Astra rappresenta il cambio di passo del marchio, con una gamma pensata per più tipi di clienti e più esigenze di mobilità. Diesel, ibrida, plug-in hybrid e 100% elettrica convivono nello stesso progetto, confermando una strategia multi-energia che permette al modello di restare competitivo in una fase di mercato ancora molto fluida.

La versione elettrica promette fino a 454 km di autonomia nel ciclo WLTP e introduce la tecnologia V2L, utile per alimentare dispositivi esterni sfruttando l’energia della vettura. Anche il design segna una svolta evidente. Il frontale Opel Vizor, i fari Intelli-Lux HD con 51.200 pixel e i loghi illuminati danno alla nuova Astra un’identità più moderna e riconoscibile, senza tradire l’impostazione pulita e razionale tipica del brand.

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La nuova Astra nasce a Rüsselsheim, dove viene progettata, sviluppata e prodotta. All’interno punta su comfort e sostenibilità, con gli Intelli-Seats di serie e materiali riciclati al 100% e vegani. All’evento erano presenti anche altri modelli della gamma Opel, dalla Corsa alla Mokka GSE, dalla Frontera Hybrid a 7 posti alla Grandland Plug-In Hybrid, fino allo Zafira GS Tinkervan, pensato per chi guarda già alle vacanze e ai viaggi all’aria aperta.