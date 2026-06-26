Nuova Alfa Romeo Giulietta, il suo ritorno può cambiare il futuro del Biscione?

La Nuova Alfa Romeo Giulietta torna al centro dell’attenzione grazie a un render pubblicato nelle scorse ore su Facebook dal creatore digitale Tommaso Ciampi. Le immagini non anticipano un modello ufficiale, ma provano a immaginare come potrebbe essere una futura compatta del Biscione in un momento decisivo per il marchio. Il risultato è una vettura dalle proporzioni sportive, con una linea da hatchback moderna, dettagli muscolosi e richiami evidenti al linguaggio stilistico più recente di Alfa Romeo.

Advertisement

Un render immagina la nuova Alfa Romeo Giulietta e riaccende il dibattito sul piano Stellantis

Il tema, però, va oltre il semplice esercizio grafico. La possibile nuova Alfa Romeo Giulietta si inserisce infatti in una fase di profondo ripensamento per Alfa Romeo. Con il nuovo piano di Stellantis, il marchio sembra destinato a concentrare molte delle proprie energie sull’Europa e sul segmento C, considerato strategico per riportare volumi, visibilità e continuità commerciale. Una scelta che segna un cambiamento rispetto alle ambizioni globali coltivate negli anni scorsi e che riporta il Biscione su un terreno più vicino alla sua base storica.

In questo scenario, le future eredi di Giulietta e Tonale potrebbero diventare i pilastri della prossima fase. La Nuova Alfa Romeo Giulietta, se confermata, avrebbe il compito di riportare il marchio in uno dei segmenti più importanti del mercato europeo, quello delle compatte, dove Alfa Romeo ha già lasciato un segno con modelli come la 147 e la stessa Giulietta. Non è detto, però, che il nome definitivo sarà proprio Giulietta. Secondo le ipotesi circolate, restano in gioco anche altre denominazioni storiche del Biscione, tra cui 147 e Brera.

Advertisement

Il render di Tommaso Ciampi prova a dare forma proprio a questa attesa. La vettura immaginata ha un’impronta sportiva ma non estrema, con una carrozzeria compatta, frontale aggressivo, passaruota marcati e una coda dal taglio dinamico. È una visione che intercetta bene il desiderio di molti appassionati: rivedere un’Alfa Romeo più accessibile, europea e fedele alla tradizione delle compatte sportive.

Resta invece più incerto il futuro di Giulia e Stelvio dopo il 2027. Le nuove generazioni non sembrano più seguire le tempistiche indicate in precedenza e il loro ruolo nella strategia futura è ancora da chiarire. Secondo indiscrezioni, ulteriori conferme potrebbero arrivare entro la fine dell’anno, quando Alfa Romeo e Stellantis dovrebbero definire meglio priorità, modelli e mercati di riferimento.